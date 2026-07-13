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    China pide llegar a un acuerdo para el “restablecimiento cuanto antes” del “paso seguro” por Ormuz

    “El estrecho de Ormuz es una vía marítima de navegación internacional", sostuvieron desde el país asiático.

    Por 
    Europa Press
    CENTCOM

    Las autoridades de China han pedido este lunes llegar a un acuerdo para el “restablecimiento cuanto antes” del “paso seguro” por el estrecho de Ormuz, incidiendo en que la reapertura de esta vía marítima “beneficia a todas las partes”.

    “El estrecho de Ormuz es una vía marítima de navegación internacional. El restablecimiento cuanto antes de un paso seguro y libre por el estrecho redunda en beneficio de todas las partes”, ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, en declaraciones a la prensa.

    En este sentido ha incidido en que se logre un “acuerdo adecuado” para resolver las cuestiones relativas al paso por el estrecho. “Las preocupaciones compartidas por la comunidad internacional requieren una respuesta adecuada. China está dispuesta a mantener el diálogo al respecto con los países pertinentes y con la comunidad internacional”, ha afirmado, incidiendo en su voluntad de que la crisis en Ormuz se resuelva por la vía diplomática.

    El estrecho de Ormuz vuelve a ser escenario tensiones entre Estados Unidos e Irán en medio de un cruce de ataques militares y cuando ambas naciones se reprochan incumplimiento respecto al memorando de entendimiento firmado en junio que fijaba una tregua de 60 días para, en este plazo, cerrar un pacto sobre el programa nuclear de Teherán.

    Más sobre:IránChinaOrmuz

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