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    Voraz incendio en Colina deja varias viviendas destruidas: habría un fallecido

    Desde Transporte Informa señalaron que se mantiene restricción de tránsito en Cruz del Sur con Rodrigo de Triana, por lo que hicieron un llamado a los conductores a considerar rutas alternativas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Imagen referencial. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Una trágica situación se registró la madrugada de este lunes en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana, donde un incendio consumió varias casas dejando al menos un fallecido y varios heridos.

    De acuerdo a los primeros antecedentes, el fallecido sería un menor de edad.

    El siniestro se registró entre las calles Rodrigo de Triana y Puerto de Palos, donde se habrían quemado al menos seis viviendas.

    Desde Transporte Informa señalaron que se mantiene restricción de tránsito en Cruz del Sur con Rodrigo de Triana, por lo que hicieron un llamado a los conductores a considerar rutas alternativas.

    Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar para investigar las causas del siniestro.

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