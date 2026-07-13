SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cadem: 50% está en desacuerdo con la megarreforma y 56% rechaza la reducción gradual del impuesto a las empresas

    Aunque la mayoría de los consultados mantiene una evaluación negativa del plan impulsado por el Ejecutivo, un 47% cree que el Congreso debería aprobar la iniciativa. Además, un 44% está en desacuerdo con garantizar invariabilidad tributaria por períodos de entre 10 y 20 años para grandes proyectos de inversión.

    Por 
    Roberto Martínez
    El Presidente José Antonio Kast, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La última encuesta Plaza Pública, correspondiente a la segunda semana de julio, mostró que la mayoría de los consultados por Cadem continúa manifestando reparos al Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarreforma, que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    De acuerdo con el sondeo, un 50% de los consultados dijo estar en desacuerdo con la iniciativa, un punto porcentual más que en la medición del 18 de junio, mientras que un 44% afirmó estar de acuerdo.

    Pese a esta evaluación mayoritariamente negativa, el estudio revela que existe una disposición más favorable respecto del destino legislativo del proyecto. Un 47% considera que el Congreso debería aprobarla, frente a un 42% que estima que debiera rechazarla.

    Respecto a las medidas incorporadas por la iniciativa, la propuesta con mayor apoyo corresponde a destinar más recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, iniciativa que concita un 81% de aprobación.

    Le siguen la propuesta de eliminar durante doce meses el IVA en la compra de viviendas nuevas, respaldada por un 71%, y la eliminación o reducción del pago de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores de 65 años, con un 63%.

    También, un 55% apoya los beneficios tributarios para empresas que generen nuevos empleos formales.

    En contraste, dos de los aspectos más debatidos de la reforma concentran una mayor resistencia. Un 44% manifestó estar en desacuerdo con establecer un régimen de invariabilidad tributaria de entre 10 y 20 años para grandes proyectos de inversión.

    A la vez, un 56% de los encuestados rechaza la propuesta de reducir gradualmente el impuesto de primera categoría a las empresas desde 27% a 22% en un plazo de tres años.

    Kast mantiene aprobación estable

    En paralelo, el estudio de opinión mostró que la aprobación del Presidente José Antonio Kast se mantiene prácticamente sin variaciones respecto del sondeo de mitad de semana. Un 38% aprueba su gestión, mientras que un 58% la desaprueba.

    Presidente José Antonio Kast. Foto: Aton Chile.

    En cuanto a las áreas de gestión evaluadas, ninguna supera el 50% de aprobación. Las mejor calificadas son relaciones internacionales (44%), defensa (41%) e inmigración (40%).

    En el otro extremo, las áreas con mayor desaprobación son justicia (67%), economía y empleo (63%), corrupción (60%) y comunicaciones (60%).

    La caída más significativa respecto de la medición anterior, de junio, corresponde al manejo de la delincuencia y el narcotráfico, cuya aprobación descendió de 44% en junio a 36%, registrando una baja de ocho puntos porcentuales.

    Persiste el pesimismo sobre el rumbo del país y la economía

    La medición también arroja que un 57% considera que Chile va por un mal camino, mientras que un 36% estima lo contrario.

    Asimismo, un 54% declara sentirse pesimista respecto del futuro del país, frente a un 43% que se muestra optimista.

    En materia económica, un 80% cree que la economía chilena está estancada o en retroceso.

    A nivel personal, la percepción sobre la situación económica familiar también alcanzó uno de sus peores registros de la última década. Un 56% evalúa negativamente su situación económica, el porcentaje más alto desde marzo de 2014.

    Según el estudio, ya son 15 semanas consecutivas en que las evaluaciones negativas superan a las positivas, acercándose a las 18 semanas registradas durante la pandemia.

    El pesimismo también se refleja en las expectativas futuras. Las proyecciones negativas respecto del consumo aumentaron a 79%, el nivel más alto desde junio de 2014, mientras que las expectativas negativas sobre el empleo alcanzaron 88%, su mayor registro desde abril de 2021.

    Más sobre:Encuesta CademMegarreformaPresidente KastJorge QuirozPlan de Reconstrucción NacionalInvariabilidad tributariaReduccion de impuestosEconomíaEmpleoSituación económica familiarConsumoNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Balacera en El Bosque deja dos personas fallecidas y un vehículo incendiado

    “Las 40 horas están en peligro”: exministras Vallejo y Jara alertan por eventual cambio a jornada de hasta 52 horas

    Metro suspende servicio en seis estaciones de Línea 2 por persona en la vía

    Policía israelí entregará resultados de su investigación a familiares de las víctimas de los ataques de Hamas de 2023

    EE.UU. e Irán retoman hostilidades tras ataque contra barco en estrecho de Ormuz

    El impacto de la muerte de senador aliado de Trump en la agenda legislativa de los republicanos y en las elecciones de noviembre

    Lo más leído

    1.
    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    Armada confirma que funcionario naval fuera de servicio estuvo involucrado en fatal accidente en Viña del Mar

    2.
    Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía papeles vencidos y no contaba con SOAP

    Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía papeles vencidos y no contaba con SOAP

    3.
    Atropello en feria de Viña del Mar deja seis fallecidos: hay un miembro de la Armada detenido

    Atropello en feria de Viña del Mar deja seis fallecidos: hay un miembro de la Armada detenido

    4.
    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    Gobierno reporta 1.174 extranjeros expulsados tras séptimo vuelo de repatriación

    5.
    Por orden judicial: Gendarmería y GOPE concretan traslado de Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de Rancagua

    Por orden judicial: Gendarmería y GOPE concretan traslado de Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de Rancagua

    6.
    Asalto a empresa en Cerrillos termina con persecución, balacera y un detenido

    Asalto a empresa en Cerrillos termina con persecución, balacera y un detenido

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Alertan probables nubes tornádicas y fuertes vientos entre las regiones de Los Ríos y Aysén

    Alertan probables nubes tornádicas y fuertes vientos entre las regiones de Los Ríos y Aysén

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Balacera en El Bosque deja dos personas fallecidas y un vehículo incendiado
    Chile

    Balacera en El Bosque deja dos personas fallecidas y un vehículo incendiado

    “Las 40 horas están en peligro”: exministras Vallejo y Jara alertan por eventual cambio a jornada de hasta 52 horas

    Metro suspende servicio en seis estaciones de Línea 2 por persona en la vía

    Canciller Pérez Mackenna: “Los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando de la relación histórica con Estados Unidos”
    Negocios

    Canciller Pérez Mackenna: “Los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando de la relación histórica con Estados Unidos”

    ¿Otra burbuja puntocom? Los que ya vivieron esta película opinan sobre la IA

    Biministro Mas proyecta la creación de 50 mil empleos antes de octubre y refuerza subsidio de contratación para mujeres

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro
    Tendencias

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro

    Los inesperados efectos de la creatina sobre el cáncer, según un estudio

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    La Copa de la Liga confirma sus finalistas: O’Higgins se impone en penales a Ñublense y jugará por el título ante Coquimbo
    El Deportivo

    La Copa de la Liga confirma sus finalistas: O’Higgins se impone en penales a Ñublense y jugará por el título ante Coquimbo

    Bomba en Uruguay: un histórico de la Celeste reemplazará a Marcelo Bielsa tras el fracaso en el Mundial 2026

    Coquimbo Unido va por un nuevo título: vence a La Calera en penales y se mete en la final de la Copa de la Liga

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso
    Tecnología

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    Policía israelí entregará resultados de su investigación a familiares de las víctimas de los ataques de Hamas de 2023
    Mundo

    Policía israelí entregará resultados de su investigación a familiares de las víctimas de los ataques de Hamas de 2023

    EE.UU. e Irán retoman hostilidades tras ataque contra barco en estrecho de Ormuz

    El impacto de la muerte de senador aliado de Trump en la agenda legislativa de los republicanos y en las elecciones de noviembre

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo