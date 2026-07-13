Cadem: 50% está en desacuerdo con la megarreforma y 56% rechaza la reducción gradual del impuesto a las empresas

La última encuesta Plaza Pública, correspondiente a la segunda semana de julio, mostró que la mayoría de los consultados por Cadem continúa manifestando reparos al Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarreforma, que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con el sondeo, un 50% de los consultados dijo estar en desacuerdo con la iniciativa, un punto porcentual más que en la medición del 18 de junio, mientras que un 44% afirmó estar de acuerdo.

Pese a esta evaluación mayoritariamente negativa, el estudio revela que existe una disposición más favorable respecto del destino legislativo del proyecto. Un 47% considera que el Congreso debería aprobarla, frente a un 42% que estima que debiera rechazarla.

Respecto a las medidas incorporadas por la iniciativa, la propuesta con mayor apoyo corresponde a destinar más recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, iniciativa que concita un 81% de aprobación.

Le siguen la propuesta de eliminar durante doce meses el IVA en la compra de viviendas nuevas, respaldada por un 71%, y la eliminación o reducción del pago de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores de 65 años, con un 63%.

También, un 55% apoya los beneficios tributarios para empresas que generen nuevos empleos formales.

En contraste, dos de los aspectos más debatidos de la reforma concentran una mayor resistencia. Un 44% manifestó estar en desacuerdo con establecer un régimen de invariabilidad tributaria de entre 10 y 20 años para grandes proyectos de inversión.

A la vez, un 56% de los encuestados rechaza la propuesta de reducir gradualmente el impuesto de primera categoría a las empresas desde 27% a 22% en un plazo de tres años.

Kast mantiene aprobación estable

En paralelo, el estudio de opinión mostró que la aprobación del Presidente José Antonio Kast se mantiene prácticamente sin variaciones respecto del sondeo de mitad de semana. Un 38% aprueba su gestión, mientras que un 58% la desaprueba.

Presidente José Antonio Kast. Foto: Aton Chile.

En cuanto a las áreas de gestión evaluadas, ninguna supera el 50% de aprobación. Las mejor calificadas son relaciones internacionales (44%), defensa (41%) e inmigración (40%).

En el otro extremo, las áreas con mayor desaprobación son justicia (67%), economía y empleo (63%), corrupción (60%) y comunicaciones (60%).

La caída más significativa respecto de la medición anterior, de junio, corresponde al manejo de la delincuencia y el narcotráfico, cuya aprobación descendió de 44% en junio a 36%, registrando una baja de ocho puntos porcentuales.

Persiste el pesimismo sobre el rumbo del país y la economía

La medición también arroja que un 57% considera que Chile va por un mal camino, mientras que un 36% estima lo contrario.

Asimismo, un 54% declara sentirse pesimista respecto del futuro del país, frente a un 43% que se muestra optimista.

En materia económica, un 80% cree que la economía chilena está estancada o en retroceso.

A nivel personal, la percepción sobre la situación económica familiar también alcanzó uno de sus peores registros de la última década. Un 56% evalúa negativamente su situación económica, el porcentaje más alto desde marzo de 2014.

Según el estudio, ya son 15 semanas consecutivas en que las evaluaciones negativas superan a las positivas, acercándose a las 18 semanas registradas durante la pandemia.

El pesimismo también se refleja en las expectativas futuras. Las proyecciones negativas respecto del consumo aumentaron a 79%, el nivel más alto desde junio de 2014, mientras que las expectativas negativas sobre el empleo alcanzaron 88%, su mayor registro desde abril de 2021.