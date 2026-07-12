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    Biministro Mas proyecta 50 mil empleos antes de octubre y refuerza subsidio de contratación para mujeres

    “La agenda tiene que conversar con los partidos políticos, tiene que conversar con el mundo empresarial, el mundo empresarial es el que genera los empleos, nosotros ponemos las condiciones”, sostuvo Mas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Minería en Chile, Daniel Mas, abordó este domingo la activación del denominado “Modo Empleo”, la mesa interministerial anunciada por el Presidente José Antonio Kast para crear 50 mil puestos de trabajo y generar reactivación laboral.

    Con miras a disminuir las cifras críticas de desempleo, el Ejecutivo anunció el pasado viernes una mesa compuesta por los ministerios de Economía, Trabajo y de la Mujer junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), en alianza con gobernadores regionales y municipalidades.

    “Recibimos una economía después de 12 años sin crecimiento que una de sus consecuencias es un desempleo más de 950 mil personas. Más que mirar para atrás, nos estamos haciendo cargo, somos gobierno y estamos ofreciendo un plan que es bastante robusto”, detalló el biministro en Estado Nacional de TVN.

    El ministro explicó que la primera etapa busca generar un “shock” en un periodo en que habitualmente disminuye la actividad económica a través de la creación de 50 mil empleos que “estén funcionando antes de octubre”.

    En ese sentido, la medida contempla 25 mil subsidios a la contratación, cuyas postulaciones comenzarán el 15 de julio a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). El subsidio de contratación beneficiará hasta el 50% del ingreso mínimo mensual durante cuatro meses para facilitar la incorporación inmediata de nuevos trabajadores.

    Sin embargo, Mas apuntó que esta iniciativa busca saldar “uno de los focos más críticos” en torno a esta temática, el desempleo femenino. Por lo tanto, el subsidio alcanzará el 60% del sueldo mínimo el caso de las mujeres, es decir, $45 mil pesos más que los hombres.

    El plan también considera programas de empleo en cuanto a mejoramiento de barrios, construcción y reparación de calzadas, obras urbanas y otras iniciativas locales financiadas mediante la Subdere. De acuerdo con el ministro, existen 137 programas distribuidos a lo largo del país, con una inversión aproximada de $20 mil millones.

    “La agenda tiene que conversar con los partidos políticos, tiene que conversar con el mundo empresarial, el mundo empresarial es el que genera los empleos, nosotros ponemos las condiciones”, sostuvo Mas.

    Pese a las medidas anunciadas, el ministro reconoció que los indicadores laborales podrían empeorar. “Probablemente tenemos dos meses en que los índices de desempleo van a seguir aumentando y para eso estamos anticipándonos como Gobierno”, señaló.

    Mas precisó, además, que el día miércoles 15 de julio realizará junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, el lanzamiento de un subsidio de construcción y un bolsillo electrónico “que va a llegar también a alrededor de 40 mil personas”.

    En ese sentido, las medidas de emergencia deberán enlazarse desde octubre con el aumento de la actividad en construcción, vivienda, obras públicas y turismo.

    Megarreforma

    El jefe de cartera de Minería y Economía abordó de igual forma el proyecto de Reconstrucción Nacional, cuya tramitación ha generado grietas entre el Ejecutivo y la oposición.

    “Es una vuelta larga, sin duda, porque estamos haciendo probablemente la reforma económica más importante de los últimos 40 años”, indicó.

    “Hemos logrado cambiar la dirección de la economía, lo cual es relevante. Hemos logrado traspasar la confianza de los inversionistas. Hay un montón de plata en Chile que está esperando que la reforma se cierre para hacer sus planes de inversión”, afirmó.

    Respecto de la tramitación parlamentaria, Mas aseguró que el gobierno cuenta con apoyos para avanzar y calificó las fallidas conversaciones entre el Ejecutivo y el Partido por la Democracia (PPD) como un “mal entendimiento”.

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