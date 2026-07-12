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    Política

    Carmona tras la semana en que se desató la mayor crisis de la oposición: “La unidad se construye, no cae del cielo”

    El timonel del PC apuntó que "la unidad en una condición como esta, que se vincula a correlación de fuerzas, es una obligación y no una opción".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Lautaro Carmona, presidente del PC.

    El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó este domingo la crisis desatada en la oposición durante la semana, en medio de la tramitación de la megarreforma en el Senado.

    Los ánimos se fueron enrareciendo primero por el adelantamiento del Socialismo Democrático (PS, PPD y PL) de acudir al Tribunal Constitucional, lo que desató la molestia de los demás cuadros del sector.

    También las acusaciones cruzadas en torno a la megarreforma entre la timonel socialista Paulina Vodanovic y la senadora de la misma tienda, Daniella Cicardini, lo que dejó en evidencia una crisis en la colectividad, que tuvo su mayor expresión con el enfrentamiento de ambas en el hemiciclo el miércoles.

    Además, se sumó al desorden la decisión de los senadores del PPD Ricardo Celis y Loreto Carvajal de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo por la invariabilidad tributaria en el proyecto de reconstrucción nacional, comprometiendo no acudir al TC. Esto, sin el visto bueno de la mesa directiva del partido. Aunque el consenso posteriormente se cayó.

    En un intento por mostrar unidad, luego de las descoordinaciones y crisis internas, el jueves la oposición ratificó que acudirá al TC para impugnar el megaproyecto del Ejecutivo, por los aspectos tributarios y medioambientales.

    En diálogo con radio Nuevo Mundo, este domingo Carmona evitó recriminaciones en contra de otras colectividades del sector, en concreto el PS y PPD, por lo sucedido en la semana.

    “Sería lo más equivocado si yo frente a un tema de esa delicadeza me entrometo, no tengo ninguna posibilidad de yo resolverlo, y lo segundo, lo único que haría es darle justificaciones a otros para que ese proceso lo vean de una manera tal o cual”, dijo.

    Sobre la postura del PC en medio del desorden de las fuerzas opositoras, señaló: “Nosotros miramos y observamos, registramos, y creemos que son procesos que cada partido debe vivir con la máxima intensidad, con ojalá en los tiempos aconsejables”.

    El líder de los comunistas apuntó a la mayor unidad del sector, destacando que se trata de un esfuerzo por el que se debe trabajar.

    “Es por ahora una convergencia donde cada uno desde su propia identidad se dispone a llegar, pero recoge la idea clave que es la fortaleza de cambio que tiene el concepto unidad. Hay que trabajarlo, la unidad se construye, se conquista, no cae del cielo”, señaló.

    Y luego agregó: “Pero también la unidad en una condición como esta, que se vincula a correlación de fuerzas, es una obligación y no una opción. Todos tenemos la obligación de. Si no se da, no se da, porque no hicimos la pega, no había más condiciones. Pero hay que primero disponerse a hacer el gran esfuerzo y eso incluye a todas las fuerzas que hay en el plano de la representación política e institucional, pero también otras fuerzas políticas que constituyen por ahora corrientes de opinión, movimientos políticos, a los cuales también uno debiera prestarle atención y construir en donde corresponda esos procesos unitarios".

    Más sobre:Lautaro CarmonaPartido ComunistaOposiciónGobiernoMegarreformaJosé Antonio KastPSPPD

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