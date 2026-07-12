Carabineros detuvo en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso, a un sujeto acusado de participar en un homicidio ocurrido el pasado 6 de mayo en Antofagasta, hecho que dejó a una persona fallecida y a otra gravemente herida.

El procedimiento fue desarrollado por la sección OS9 de Antofagasta, en coordinación con el OS9 de Valparaíso, tras más de dos meses de diligencias investigativas y técnicas especializadas.

Según informó Carabineros, el caso comenzó cuando personal policial concurrió hasta una intersección del sector centro alto de Antofagasta, donde constató el fallecimiento de una persona por impacto balístico y las lesiones graves de una segunda víctima, aparentemente por la misma causa.

Desde entonces, equipos especializados del OS9 de Antofagasta realizaron una serie de diligencias que permitieron identificar y georreferenciar a uno de los presuntos autores del hecho en la Región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Quintero.

Detienen en Quintero a sujeto acusado de homicidio ocurrido en Antofagasta

“Tras poco más de dos meses de diligencias y técnica investigativa, permitió identificar y georreferenciar a uno de los autores del hecho en la comuna de Quintero”, señaló el general Cristian Montre, jefe de Zona.

Luego de coordinaciones con la unidad especializada de Valparaíso, Carabineros concretó la detención del sujeto, quien mantenía antecedentes penales y judiciales por diversos delitos.

Al momento del procedimiento, el hombre también fue imputado por infracción a la Ley de Control de Armas, ya que mantenía en su poder una escopeta y municiones.

“Gracias al trabajo coordinado entre ambas secciones OS9, el equipo especializado concretó la detención del sujeto, quien además está siendo imputado por infracción a la Ley de Control de Armas”, agregó Montre.

Detienen en Quintero a sujeto acusado de homicidio ocurrido en Antofagasta Diego Martin

Desde Carabineros destacaron que el resultado refleja la importancia del trabajo colaborativo entre unidades especializadas de distintas regiones para abordar delitos de mayor complejidad.

“Este resultado refleja el compromiso permanente de Carabineros con la investigación de los delitos de mayor complejidad, y demuestra que el trabajo colaborativo entre nuestras unidades especializadas es fundamental para la obtención de grandes resultados”, sostuvo el jefe de Zona.