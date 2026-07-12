Confederación de Ferias Libres lamenta accidente en Viña del Mar y pide “reflexionar sobre las medidas de seguridad”

ASOF lamenta accidente en Viña del Mar y pide “reflexionar sobre las medidas de seguridad” en ferias libres

La Confederación Nacional de Ferias Libres, Persas y Afines de Chile (ASOF C.G.) expresó un “profundo pesar, solidaridad y preocupación” por el accidente ocurrido durante este domingo en la Feria Caupolicán de Viña del Mar que dejó a seis personas fallecidas.

“La Feria Caupolicán funciona en recinto cerrado de alta convocatoria de público y al igual que en todo el país se instala en las calles y veredas aledañas el comercio ilegal, coleros, sector al cual pertenecen las víctimas. Como Confederación expresamos nuestra solidaridad para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse en cualquier Feria Libre del país", expresó la organización a través de un comunicado.

La confederación señaló, además, que, si bien la Feria Caupolicán funciona en un recinto privado, “es una realidad que, al igual que ocurre en muchas ferias del país, en sus alrededores se instala comercio informal y concurren miles de personas” a abastecerse.

“Por ello, hechos de esta naturaleza nos conmueven profundamente y nos obligan a reflexionar sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad y prevención en los entornos donde se desarrollan estas actividades”, cuestionó la AS0F.

En ese sentido, la organización expresó que esperan que las autoridades “esclarezcan las circunstancias de este lamentable hecho, adoptando las medidas necesarias para evitar que una situación similar vuelva a repetirse”.

El accidente

Según constataron desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Valparaíso, un vehículo se habría volcado encima de los puestos alrededor de las 7:45 de la mañana, lo que provocó la muerte de seis personas y varios heridos.

Las víctimas corresponden a tres hombres y tres mujeres, dentro de las que figura una funcionaria del Hospital Naval, de acuerdo con el delegado de Valparaíso, Manuel Millones.

Entre los heridos del accidente hay a tres pacientes en condición estable y a tres con una mediana gravedad , correspondientes a una persona adulta y dos lactantes, según detalló Erich Liebig, médico Coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota y Petorca.

La Armada confirmo que el chofer del vehículo, quien quedó detenido, era un funcionario de aquella institución.