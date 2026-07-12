Su quinto Grand Slam: Sinner quiebra la ilusión de Zverev en un partidazo y se corona como bicampeón de Wimbledon

El césped británico fue escenario de un partidazo entre los dos mejores tenistas del mundo. Jannik Sinner (1° del ranking ATP) superó a Alexander Zverev (2°), por parciales de 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4, para consagrarse como bicampeón de Wimbledon. Tras tres horas y 47 minutos de juego, el italiano se coronó por segundo año consecutivo en La Catedral y consiguió su quinto título de Grand Slam.

Sascha se preparó para afrontar a su némesis. Al frente se plantó el transalpino, quien llegó tras haberle ganado 10 de los 14 encuentros que han jugado entre sí, la gran mayoría, sobre todo los últimos, en instancias definitivas. De hecho, antes de la final, la última vez que teutón le ganó un set fue en la final de Viena 2025. Nueve meses y seis torneos pasaron después de ese encuentro. Otro antecedente negativo para él era el 0-6 que tenía contra tenistas número uno del ranking ATP.

Sinner se instaló en la definición en el All England con el objetivo de revalidar su favoritismo, acrecentado después de la lesión de Carlos Alcaraz. Sin embargo, Zverev llegó tras haber roto su maleficio. Se coronó en Roland Garros y obtuvo su primer Grand Slam.

La obtención del major parisino le permitió ascender a otro escalafón y adquirir un estatus que llevaba persiguiendo por años. Es por ello que dejó atrás todas las presiones y se soltó. Cara a cara, miró a los ojos al italiano, algo que no venía ocurriendo en sus últimos enfrentamientos. Sin embargo, pese a su crecimiento mental, porque lo tenístico nunca estuvo en duda, nuevamente se quedó a las puertas.

Nuevamente no le alcanzó

Zverev se liberó de sus dudas y le perdió ese excesivo respeto a Sinner. La corona se definió en una verdadera batalla. Golpe tras golpe y punto tras punto. La intensidad se vivió desde el primer minuto.

Fue un partido de alto vuelo, en el que ninguno pudo bajar el ritmo. Ambos se elevaron mutuamente, principalmente un encendido Sascha. El alemán tomó la iniciativa gracias a sus golpes de derecha, complicando a su rival cuando optaba decididamente por acelerar el juego.

Ninguno cedió y el primer set se extendió hasta el tie break. Ahí, por detalles, fue mejor Zverev, que festejó con todo. Pese a que solo se trataba de un parcial, era la consecución de algo que venía buscando: ponerse a la par e incluso por sobre el italiano. La ilusión era cada vez más grande.

La tónica se mantuvo en la segunda manga. Ambos se hicieron fuertes con su servicio y prácticamente no dieron opciones para ceder su servicio. Ninguno bajó la intensidad. Todo nuevamente se debió alargó hasta el desempate. Ahora, en contraste, el nacido en San Cándido fue implacable. Aprovechó los errores que el alemán cometió en el inicio y no le dio espacio a la reacción, igualando las acciones.

En el tercer set, no fue hasta el octavo game que hubo un quiebre, el primero del duelo. En medio de la apretada disputa, Sinner consiguió romper el servicio del alemán. A pesar de comenzar 15-40 y resbalarse en medio del último punto, el italiano logró recomponerse para batir a un Zverev desconcertado, que no pudo aprovechar el tropiezo de su rival. Sería un momento clave para el resto del cotejo.

En tanto, en el séptimo juego del cuarto set, Sinner logró un break que sentenció todo. Pese a que se terminó definiendo en el cuarto parcial, fue un duelo para enmarcar. El transalpino terminó por lo alto, sobre todo emocionalmente, ante un Zverev que sintió cómo un torneo importante se le escapó nuevamente de las manos. El italiano consiguió su segundo título de Wimbledon consecutivo y su quinto Grand Slam.