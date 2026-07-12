Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía papeles vencidos y no contaba con SOAP

El fiscal Walter Wenzel entregó nuevos antecedentes sobre el fatal atropello ocurrido en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, confirmando que el conductor involucrado mantenía los papeles del vehículo vencidos y no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

El accidente se registró cerca de las 8.38 horas de este domingo, en el sector de Gómez Carreño, cuando un vehículo tipo SUV que transitaba por Avenida Alessandri perdió el control, subió a la acera y atropelló a varias personas que se encontraban en el lugar.

Según el último balance, el hecho dejó seis personas fallecidas, correspondientes a tres hombres y tres mujeres, además de siete lesionados, entre ellos dos lactantes de ocho meses. Desde el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota informaron que todos los heridos se encuentran fuera de riesgo vital y fueron derivados al Hospital Gustavo Fricke.

Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía papeles vencidos y no contaba con SOAP SEBASTIAN CISTERNA/ATON CHILE

Fiscal apunta a “conducción imprudente”

De acuerdo con Wenzel, los exámenes preliminares practicados al conductor, identificado como un funcionario de la Armada que se encontraba fuera de servicio, descartaron inicialmente la presencia de alcohol o drogas.

“El examen Intoxilyzer y el narcotest arrojaron negativo”, informó el fiscal, aunque precisó que aún se esperan los resultados de los exámenes de sangre para confirmar el estado en que manejaba.

Respecto de la dinámica del accidente, el persecutor señaló que “lo que se aprecia en las cámaras de seguridad es al vehículo a una velocidad imprudente que pierde el control, se va hacia el lado derecho, arrollando a personas que se encontraban en el borde de la vereda y luego ingresando derechamente a la misma”.

El fiscal agregó que, por ahora, los delitos que podrían imputarse corresponderían a una conducción imprudente, es decir, un cuasidelito con resultado de personas fallecidas y lesionadas. Además, indicó que debido a las diligencias pendientes podría solicitarse la ampliación de la detención del conductor.