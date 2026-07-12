Venezuela eleva a 4.490 los muertos por el doble terremoto

Venezuela elevó este domingo a 4.490 la cifra de fallecidos por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, luego de sumar otros 157 muertos al balance oficial.

El nuevo reporte fue presentado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y mantiene en 16.740 el número de personas heridas tras la emergencia sísmica.

Según el parte oficial del 12 de julio, las autoridades también registran 6.462 personas rescatadas y 120.794 familias atendidas desde el inicio de la emergencia.

El balance incluye además 17.907 personas sin vivienda, producto de los daños estructurales y la pérdida de hogares en distintas zonas afectadas.

Venezuela eleva a 4.490 los muertos por el doble terremoto [e]MARCOS SALGADO

Hasta la fecha, Venezuela registra 1.222 réplicas, lo que ha mantenido activas las labores de vigilancia, evaluación de daños y asistencia a la población damnificada.

Las autoridades informaron también la habilitación de 108 campamentos transitorios, donde permanecen 19.583 personas. Estos recintos se encuentran distribuidos en zonas como Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua, entre otros territorios afectados.

En materia de infraestructura, el reporte oficial da cuenta de 856 edificios afectados y 190 edificios colapsados. Debido a esos daños, las inspecciones técnicas continúan antes de permitir el retorno de familias a estructuras comprometidas.

Despliegue humanitario

La respuesta humanitaria ha incluido la distribución de 9.995 toneladas de alimentos y 18.507.166 litros de agua, según el balance entregado por las autoridades.

Además, se ha atendido a 32.401 pacientes como parte del despliegue sanitario posterior a los movimientos telúricos.

En las labores de emergencia participan 2.422 rescatistas internacionales, junto a 31.837 efectivos desplegados y 30.535 voluntarios.

Venezuela eleva a 4.490 los muertos por el doble terremoto

De acuerdo con la información oficial, varios países se sumaron a las tareas de apoyo con personal y equipamiento, entre ellos Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España y Suiza.

Los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Especialistas han descrito el fenómeno como un doblete sísmico, una secuencia poco común por la cercanía temporal entre ambos eventos.

Según los antecedentes entregados, se trata de los sismos más potentes registrados en Venezuela en 126 años, considerando su magnitud, las réplicas y el nivel de destrucción provocado en edificaciones e infraestructura crítica.