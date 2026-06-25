Chile despliega ayuda a Venezuela por terremotos: Pavez viaja hoy con brigadistas y mañana despega avión con asistencia humanitaria

La mañana de este jueves el Presidente José Antonio Kast se comunicó vía telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a propósito de los terremotos que azotaron ayer al país caribeño.

Y es que, luego de los sismos de magnitud 7,2 y otro, solo segundo después, de 7,5, que se registraron en Venezuela la tarde del miércoles, las autoridades han informado un creciente número de víctimas y afectados por el desastre

Es por que eso que, en esa llamada, el Presidente le transmitió que Chile le enviará ayuda humanitaria a los venezolanos.

En concreto, hoy a las 17.00 horas, desde el grupo de la Fuerza Área de Chile, saldrá el avión dispuesto por el gobierno con los brigadistas, que viajarán a prestar ayuda a Venezuela.

Para dar cuenta de este hecho, varias autoridades hablarán desde ahí. En concreto, asistirán el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado; el subsecretario de esa cartera, Máximo Pavez, y el canciller Francisco Pérez Mackenna.

En representación del Estado chileno, el subsecretario Pavez viajará con los brigadistas hasta Venezuela, pero no hará otro tipo de gestión. Luego se devolverá a nuestro país.

Para continuar con el apoyo al país que dirige hoy Rodríguez, el gobierno chileno enviará mañana viernes un nuevo avión con ayuda humanitaria.