Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”

Universidad de Chile vuelve a sonreír en la Liga de Primera. Por tercer partido consecutivo los azules celebran con un triunfo. Este domingo, Palestino se sumó a Audax Italino y Huachipato como las víctimas en el inicio de esta segunda rueda. En el Estadio Nacional, los laicos plasmaron una de sus mejores versiones para vencer por 2-1 a los árabes. La gran figura fue Eduardo Vargas, que por tercer compromiso al hilo anotó. En esa línea, la actuación en Ñuñoa fue especial: Turboman llegó a los 100 partidos en el club.

A raíz de esto, en las declaraciones post-partido el oriundo de Renca manifestó su orgullo en su centenario con la camiseta del Romántico Viajero. “Importantísimos estos tres puntos, seguimos sumando y todavía tenemos que seguir mejorando para pelear arriba. Feliz de completar mis 100 partidos acá, en este lindo club. Estoy orgulloso, porque intento dejar lo mejor de mí en cada partido, corriendo y metiendo aunque no salgan las cosas. Eso es lo importante”, dijo.

En esa tónica, el segundo máximo goleador histórico con la Roja dejó un importante mensaje. “No tengo que demostrarle nada a nadie, quiero dejar mi nombre en lo más alto en este club”, sentenció.

El balance de Gago

Del lado de la conducción técnica, Fernando Gago abordó el trámite del duelo. “En líneas generales fue un buen partido. En el segundo tiempo apresuramos un poquito el último pase sabiendo que ellos estaban mano a mano. Tuvimos opciones para terminar mejor esas jugadas, pero me voy contento con el rendimiento del equipo”, señaló.

Fernando Gago en el triunfo de la U sobre Palestino. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El argentino admitió que sufrieron sobre el final, pero, al mismo tiempo, reconoció que poco a poco se encuentran con una versión futbolística más completa. “Son momentos y situaciones del partido. El cansancio se nota cuando quedan pocos minutos y tienes el marcador a favor. A veces, se defiende más abajo. El equipo tiene un margen de mejora desde que llegamos, está jugando bien en determinados momentos del partido. Estamos en el camino que necesitamos para seguir creciendo”, contó.

Por último, Pintita tuvo palabras de elogio para Reinhart, quien se bajó del avión y debutó al instante como segundo refuerzo en este mercado de pases. “Charlé con Tobías, estaba con muchas ganas de jugar. Era el momento justo, de local. Estoy muy contento por él”, cerró.