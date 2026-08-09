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    Joaquín Niemann agradece a Donald Trump tras su título en Nueva York: “Fue especial que viniera a vernos”

    El presidente de Estados Unidos felicitó al chileno después de su victoria en el torneo que se desarrolló en su club. Joaco valoró su presencia.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann compartió con Donald Trump después de conseguir el título en Nueva York. Foto: Charles Labergue/LIV Golf.

    Joaquín Niemann brilló este fin de semana en el LIV de Nueva York. El golfista chileno dominó en las cuatro rondas del certamen y logró su segunda corona de la temporada y la novena en este circuito.

    “Me lo pasé genial jugando allí con Harold (Verner III) y Lee (Westwood). Es un campo de golf bastante duro y exigente, donde tienes que golpear bien la bola desde el tee, mantenerla en la calle y controlar muy bien el efecto en el segundo golpe”, comenzó señalando.

    Sobre el trámite de la ronda final, el talagantino reconoció las complicaciones que tuvo. “Siento que no tuve el mejor comienzo. No me sentí muy cómodo. Pero en cuanto a cómo se desarrolló, a lo largo del día empecé a jugar cada vez mejor, sintiéndome más cómodo y más comprometido; empecé a seguir mis líneas y la pelota empezó a ir hacia donde yo apuntaba. Estoy muy contento y orgulloso de cómo jugué al final”, destacó.

    Por otro lado, Joaco confesó cómo disfruta de los instantes al límite: “Sin duda me gusta la sensación. No va a durar para siempre; probablemente se me pase en un par de horas. Pero me encanta la presión, me encanta vivir esos momentos, pasar una semana larga aquí jugando al golf y liderar el torneo desde el principio es algo muy especial, y definitivamente lo disfruto”.

    En esa misma línea, describió cómo fue la lucha con sus perseguidores. “Fue una batalla muy divertida con Lee y Harold. Sentí que Harold tuvo bastante impulso prácticamente todo el día. Empezó dos golpes atrás y estuvo a mi par compartiendo el liderato en cuatro hoyos. Jugó bastante bien. Es un gran jugador, y es un placer estar con él”, reveló.

    “Sin duda, todo iba a su favor, y sentí que hubo un cambio de dinámica probablemente en el hoyo 12, donde la bola le quedó bastante mal colocada. Hicimos un golpe de salida similar; él tenía una mala posición, yo una excelente, y creo que desde entonces la dinámica cambió”, añadió, sobre el momento en que todo cambió.

    También fue consultado por su encuentro con Donald Trump después de ganar el título. El presidente de Estados Unidos es dueño del club donde se desarrolló el torneo y se acercó a felicitar al chileno.

    “Sí, fue muy especial que el señor presidente viniera a vernos. Le encanta el golf. Sin duda le apasiona. También le caímos muy bien. Es muy agradable la forma en que nos trata toda la familia: los jugadores, los profesionales, el equipo, las comodidades que ofrecen los campos de golf, las instalaciones, la comida... Todo es increíble”, relató.

    “Esto demuestra lo importante que es para él estar aquí, sobre todo teniendo en cuenta lo ocupado que está. Personalmente, le agradezco enormemente su presencia”, apuntó.

    El lamento por Torque

    Si bien pudo festejar en la lucha individual, no pudo hacerlo por equipos. “Obviamente es una situación complicada. Estaba pendiente de la clasificación. Como equipo, teníamos la expectativa de ganar. Íbamos liderando después de tres días. Sabíamos que teníamos muchas posibilidades de ganar”, explicó.

    “Me concentré mucho en mi desempeño individual en el torneo. Todos sabemos cómo es el golf: es difícil. En los dos últimos hoyos, tres equipos tenían posibilidades de ganar. En un solo hoyo hay 12 jugadores, así que la situación puede cambiar muy rápido”, prosiguió.

    “Todos sabemos que estamos dando lo mejor de nosotros para anotar la menor cantidad de tiros posible. Para nosotros, eso es más que suficiente. El resultado es simplemente el resultado. Esta vez no nos fue bien. Crushers tuvo una gran remontada, al igual que Legion. Pero nos quedamos cortos y esperamos tener otra oportunidad en Indianápolis”, complementó.

    Más sobre:LIV GolfJoaquín NiemannDonald TrumpNueva YorkTorque

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