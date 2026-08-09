Matrimonio civil homosexual en Bolivia: pareja logra reconocimiento tras casi cuatro años de batalla legal

Un matrimonio civil homosexual de Bolivia se concretó el pasado 7 de agosto, en el departamento de Santa Cruz.

Se trata de la unión entre Fabiana Bánzer y Scarlett Rocha, de acuerdo con el medio boliviano El Deber. Su matrimonio fue celebrado por diferentes organizaciones y colectivos LGBT de Bolivia.

La ONG Igual del país andino señaló que este representa “un momento que quedará para siempre en la historia de nuestro país”. Asimismo, detallaron que la unión llevó 3 años y 10 meses de “lucha, perseverancia y esperanza”.

Según explicaron, el reconocimiento y protección legal del Estado a la pareja fue posible “después de un largo proceso administrativo y de dos acciones de amparo constitucional impulsadas por el equipo de la ONG”.

En esta línea también afirmaron que la historia de Bánzer y Rocha “abre una puerta de esperanza para muchas otras parejas y familias diversas que todavía esperan que sus derechos sean plenamente reconocidos”.

Y es que el caso no implica que Bolivia haya aprobado el matrimonio igualitario en su normativa interna. De hecho, desde 2020 las parejas del mismo sexo son reconocidas por el Estado boliviano a través de la unión libre, pero no tiene el mismo reconocimiento que un matrimonio heterosexual.