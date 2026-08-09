“Incluso las guerras tienen reglas”: director general de la OMS rechaza ataque a almacenaje sanitario en Ucrania

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, condenó el ataque a un depósito destinado a la ayuda sanitaria en Ucrania. En este sentido, recalcó que una de las normas en las guerras es que la salud debe ser protegida .

La autoridad sanitaria reprochó abiertamente la arremetida a un almacenaje de recursos humanitarios ubicado en Dnipro, que fue “golpeado y destruido” el pasado 7 de agosto.

“Este depósito sostenía suministros médicos humanitarios, destinados para centros de salud de primera línea, principalmente recursos de salud de emergencia de la OMS”, explicó en su cuenta de X.

Detalló que miembros de su organización habían estado más temprano en el sitio, apoyando la evacuación de recursos. Lograron retirar 130 de 300 pallets y se marcharon del área antes de la embestida. No se reportaron víctimas en el lugar.

“No puedo decirlo lo suficientemente fuerte: ataques a la asistencia sanitaria deben parar. De lo contrario, las personas se ven privadas de atención médica que salva vidas. Incluso las guerras tienen reglas. ¡Una de esas es que la salud debe ser protegida!“, reprochó el director general de la OMS.

Last Friday, the @WHO humanitarian warehouse in Dnipro, #Ukraine, was struck and destroyed.



At this time, no casualties have been reported. A WHO staff member and drivers had been on site earlier in the day supporting the evacuation of supplies. The team had succeeded in… pic.twitter.com/m1sRnJTsXc — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 9, 2026

Precisamente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que durante la noche del pasado viernes el Ejército ruso arremetió contra diferentes regiones de su país, como Kiev, Dnipró, Mykolaiv y Donetsk.

En una rueda de prensa por su primera visita a Serbia, el mandatario afirmó que gran parte de las ofensivas de Moscú están dirigidas a instalaciones esenciales para la población civil. “No tenemos una sola central eléctrica que no haya sido atacada. Estaciones de ferrocarril, hospitales, universidades, empresas públicas”, dijo.