Zelenski denuncia ataques rusos en 12 regiones de Ucrania y pide mayor apoyo a sus aliados. En la imagen, Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que 12 regiones del país fueron atacadas por el Ejército ruso, durante una rueda de prensa junto a su par serbio, Aleksandar Vucic, en el marco de su primera visita a Serbia.

“Casi a diario, cada noche, ahora en el quinto año de la guerra, Ucrania se ve obligada a perseverar y soportar esto”, señaló el mandatario ucraniano.

Zelenski sostuvo que gran parte de los ataques rusos están dirigidos contra instalaciones esenciales para la vida de la población civil.

“No tenemos una sola central eléctrica que no haya sido atacada. Estaciones de ferrocarril, hospitales, universidades, empresas públicas”, afirmó.

Zelenski denuncia ataques rusos en 12 regiones de Ucrania y pide mayor apoyo a sus aliados

En ese contexto, el presidente ucraniano pidió a sus aliados occidentales mayor apoyo financiero, más capacidades antibalísticas y nuevas sanciones destinadas a impedir que Rusia continúe produciendo misiles.

Durante su visita, Zelenski también agradeció a Vucic por la ayuda humanitaria entregada por Serbia a Ucrania y por el respaldo a la integridad territorial del país.

Acuerdos entre Serbia y Ucrania

Ambos países firmaron en Belgrado un memorando de entendimiento en materia de agricultura y otro de cooperación en sanidad animal y seguridad alimentaria.

Vucic destacó además el crecimiento del intercambio comercial entre ambos países.

“El año pasado, la cifra rondó los 450 millones de dólares estadounidenses. Tan solo en los primeros seis meses de este año, la cifra es ya notablemente superior: 321 millones de dólares”, señaló.

El mandatario serbio indicó que las conversaciones sostenidas con Zelenski se concentraron en materias bilaterales, comerciales y en el camino de ambos países hacia la Unión Europea.

Zelenski denuncia ataques rusos en 12 regiones de Ucrania y pide mayor apoyo a sus aliados. En la imagen, banderas de la Unión Europea. Eduardo Parra - Europa Press

La visita se produce pocas semanas después de una cumbre entre Ucrania y los países balcánicos realizada en Kiev, instancia en la que Vucic fue el único líder que no firmó la declaración conjunta final.

Consultado durante la jornada, el presidente serbio rechazó además las informaciones sobre supuestas exportaciones de material militar y municiones de Serbia a Ucrania.

Serbia, un país cercano a Rusia, no se ha sumado a las sanciones europeas contra Moscú por la invasión de Ucrania.