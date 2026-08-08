España restablece los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

El Gobierno español ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia tras la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni de retirar la suspensión a España del espacio Schengen.

Según han informado fuentes gubernamentales, esta medida ha sido adoptada por “la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.

Los controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00.00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad y nacionalidad de los viajeros mediante pasaporte. En el caso de nacionales de terceros estados, se revisará el visado o permiso de residencia.

Dichos controles se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00.00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que haya “un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo”.

Italia dice no aceptar “ultimátums”

El Gobierno español había emplazado a Italia a que levantara ya la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria en Ceuta de hace más de una semana. Para ello, le dio un plazo de tres días, hasta el domingo 9 de agosto. En caso contrario, advirtió que España se vería “obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”.

Sin embargo, el Gobierno italiano ha avisado que “no acepta ultimátums ni imposiciones” y que no reconsiderará su decisión de suspender a España del acuerdo Schengen hasta el 15 de agosto, en referencia a un llamamiento en redes sociales a una nueva entrada masiva, ese día, de migrantes ilegales desde Marruecos.

El pasado viernes 31 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya replicó a las críticas lanzadas por el Gobierno italiano respecto a la crisis migratoria de Ceuta señalando que el país transalpino recibe más del doble de llegadas de inmigrantes irregulares que España.