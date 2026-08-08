Partidos de oposición realizarán encuentros regionales para coordinarse frente al Gobierno. En la imagen, palacio presidencial de La Moneda.

Los partidos de oposición PPD, Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Liberal y Democracia Cristiana anunciaron para este sábado 8 de agosto una serie de encuentros simultáneos en las regiones del país, con el objetivo de avanzar en una articulación política frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En la Región Metropolitana, las directivas regionales de las seis colectividades se reunirán para discutir el momento político del país e impulsar una coordinación regional.

Según señalaron las colectividades en un comunicado difundido antes de las actividades, la convocatoria busca “ofrecer una alternativa real y responsable frente al Gobierno de José Antonio Kast”.

“De Arica a Punta Arenas, las direcciones regionales de cada uno de los partidos de oposición se reunirán a conversar sobre el futuro de Chile y los problemas de cada territorio, y a articular una oposición que no viva solo en el Congreso ni se decida exclusivamente desde Santiago, sino que se construya en cada rincón del país”, sostuvieron.

Partidos de oposición realizarán encuentros regionales para coordinarse frente al Gobierno. En la imagen, el Congreso Nacional. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Los partidos señalaron que la convocatoria busca replicar en los territorios la coordinación que las fuerzas progresistas han construido a nivel nacional, incorporando a las directivas regionales y liderazgos políticos locales.

De acuerdo con el documento, las jornadas estarán orientadas a la “articulación, reflexión y definición de objetivos comunes”, con atención a los próximos debates en materias laborales, educacionales y económicas.

En el comunicado, las colectividades también cuestionaron al Ejecutivo por la denominada megarreforma tributaria, afirmando que esta compromete recursos necesarios para el crecimiento y los derechos sociales y acusando al Gobierno de no considerar advertencias técnicas.

Asimismo, aseguraron que, pese a las diferencias existentes entre los partidos que integran el bloque, buscarán mantener puntos comunes. “El progresismo es diverso, y en esa diversidad está nuestra fuerza. Nos unimos sin renunciar a lo que cada cual representa”, indicaron.

Finalmente, señalaron que la articulación territorial buscará recoger problemas como el alza del costo de la vida, la cesantía y los efectos de los temporales, y plantearon el objetivo de construir una oposición “firme y responsable, con diálogo social y trabajo conjunto”.