Presidencia del PS: todos los caminos conducen a Elizalde

Fue en época navideña, en 2025, cuando el entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recibió en La Moneda a la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; al hasta ese momento jefe de la División de Gobierno Interior, Andrés Santander, y al exvicepresidente del PS Eduardo Bermúdez.

En la cita, los presentes abordaron el futuro del socialismo. Así, se planteó la posibilidad de que Vodanovic llegara a la presidencia del Senado en 2026 -lo que finalmente no ocurrió- y que en 2027, cuando sea la hora de renovar la dirección del PS, Santander asuma como timonel y Bermúdez como secretario general.

Esa apuesta ha sido defendida por Elizalde con varias figuras con las que ha conversado. La idea es sencilla: Santander pertenece a un sector interno del Partido Socialista llamado “Grandes Alamedas”, considerado como el que hoy tiene más fuerza dentro de la tienda, por lo que no es alocado que esta vez llegue a la presidencia de la colectividad. Mientras tanto, el “Tercerismo”, lote del exministro del Interior, Vodanovic y Bermúdez, daría un paso atrás para asumir el segundo cargo más importante del PS.

Pero existe un problema. Este diseño no convence a todos en el partido.

Por lo mismo, Elizalde es consciente de que todo terminará con el posible enredo de la elección y que aquello conllevará a una procesión de liderazgos de distintos sectores del partido para pedirle a él que, tal como ya lo hizo entre el 2017 y el 2022, encabece la tienda.

Ya lo han hecho figuras por fuera del “Tercerismo” al que pertenece el extitular del Interior. Por ejemplo, lo han planteado los diputados Daniel Manouchehri (de “Grandes Alamedas”, el sector de Santander que hoy representa Arturo Barrios en la mesa) y César Valenzuela (de “Nueva Izquierda”, la otra fuerza de peso en el PS, cuyo rostro en la dirección es Camilo Escalona).

En ese escenario, las mismas fuentes indican que lo más probable es que Elizalde termine aceptando el ofrecimiento ante las presiones y que reedite la dupla con Santander como secretario general, tal como lo hicieron años atrás.

En la misma línea, Bermúdez podría quedar relegado a otro cargo directivo y asomaría también con fuerza la figura de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien ha tomado protagonismo público por su resistencia a la megarreforma económica del gobierno y quien representa a la “Nueva Izquierda” de Escalona.

En medio de las anticipadas tratativas, también se hizo conocido un gesto de Paulina Vodanovic a Osvaldo Andrade, expresidente del PS y antiguo rostro de la “Nueva Izquierda”, a quien le sugirió la opción de que él pueda ser el nuevo timonel de la colectividad.

El exministro hoy está ejerciendo un rol en la conferencia del partido y ha mostrado disposición de competir en caso de ser necesario. Sin embargo, el propio Andrade le ha transmitido a Elizalde que, en caso de que decida postularse a la presidencia de la tienda, él dará un paso al costado en esa carrera.

La apuesta en el PS ahora es ordenar la crisis que se generó en la interna, cuando se externalizaron duras peleas y disputas políticas entre la timonel Paulina Vodanovic y la senadora Daniella Cicardini, perteneciente al sector de las “Grandes Alamedas” y quien aterrizó este año en la Cámara Alta con un tono mucho más duro que sus pares, distinto a lo que ha caracterizado históricamente al PS en el Senado.

Si bien en el socialismo son habituales las diferencias internas, la crisis escaló porque tanto Cicardini como Vodanovic expusieron públicamente los conflictos.