Detienen a ciudadano uruguayo tras ofrecer $60 mil a Carabineros en control vehicular en el aeropuerto

Carabineros detuvo a un ciudadano de nacionalidad uruguaya por el delito de cohecho, luego de que presuntamente ofreciera $60 mil en efectivo a funcionarios policiales durante un control vehicular preventivo en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Según informó la institución, el procedimiento fue realizado por personal de la 27ª Comisaría Aeropuerto, mientras desarrollaba labores preventivas de control y fiscalización en el terminal aéreo.

Durante la fiscalización, los funcionarios solicitaron la documentación del conductor y constataron que esta se encontraba vencida. Ante la eventual cursación de una infracción de tránsito, el hombre habría ofrecido $60 mil al personal policial con el propósito de dejar sin efecto el procedimiento.

Detienen a ciudadano uruguayo tras ofrecer $60 mil a Carabineros en control vehicular en el aeropuerto

La comisario de la 27ª Comisaría Aeropuerto, mayor Priscilla Aguilar, señaló que “personal policial detuvo a un ciudadano uruguayo por cohecho durante un control vehicular preventivo, luego de que ofreciera $60.000 para evitar una infracción por llevar la documentación vencida”.

“Bajo los estrictos principios de probidad e integridad, Carabineros rechazaron de inmediato este dinero e informaron al ciudadano que estaba cometiendo un delito en situación de flagrancia, procediendo con su inmediata detención”, agregó.

Tras la detención, Carabineros informó del procedimiento a la Fiscalía local.

La mayor Aguilar indicó además que la institución mantiene una política de rechazo frente a actos de corrupción e intentos de soborno y que los controles preventivos en el aeropuerto buscan resguardar la seguridad de la ciudadanía y dar cumplimiento a la ley.