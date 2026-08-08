Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: toda la red se encuentra disponible

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Normalización del servicio

12:58 horas .- Metro anunció que toda la red se encuentra disponible, ya que el servicio de la Línea 5 está normalizado.

Rutas alternativas

Debido a la presencia de una persona en la vía, Metro anunció que las estaciones Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázaval se encuentran sin servicio. Por lo mismo, el servicio de transportes subterráneo ha publicado una serie de trayectos alternativos recomendados.

Sugerencia para viajes desde San Pablo en la Línea 1 con destino a Vicente Valdés: El trayecto aconsejado es viajar hasta la estación Los Héroes, combinar con la Línea 2 y continuar hasta Franklin. Allí, es necesario combinar con la Línea 6 hasta Ñuble, para luego seguir con el viaje hacia la estación de destino de la Línea 5.

Sugerencia para viajes desde Los Libertadores de la Línea 3 con destino a Vicente Valdés: La ruta recomendada es viajar hasta Cal y Canto, combinar con la Línea 2 y seguir hasta Franklin. Allí es necesario combinar con la Línea 6 hasta Ñuble, para luego seguir el viaje hacia la estación de destino en la Línea 5.

Sugerencia para viajes desde Vespucio Norte con destino a Vicente Valdés: El camino aconsejado es viajar hasta Franklin, combinar con la Línea 6 y continuar hasta Ñuble. Allí, se debe combinar nuevamente con la Línea 5 para continuar hasta la estación de destino.

Sugerencia para viajes desde Plaza de Maipú con destino a Fernando Castillo Velasco: La ruta recomendada es avanzar hasta Plaza de Armas, combinar con la Línea 3 y continuar hasta la estación de destino.

Sugerencia para viajes desde San Pablo en la Línea 1 con destino a Fernando Castillo Velasco: El trayecto indicado consiste en avanzar desde San Pablo hasta Universidad de Chile, para luego combinar con la Línea 3 y seguir hasta la estación de destino.

Cierre de estaciones en Línea 5

11:09 horas.- Metro comunicó que la red solo se encuentra disponible desde Plaza de Maipú a Baquedano y de Ñuble a Vicente Valdés en Línea 5.

En concreto, las estaciones Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázaval se encuentran sin servicio.

11:21 hrs. Las siguientes estaciones de #L5 se encuentran sin servicio por persona en la vía:



❌Parque Bustamante

❌Santa Isabel

❌Irarrázaval https://t.co/iLLPKXVmLA — Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 8, 2026

La red comienza sus operaciones sin novedades

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 06:30 horas con la totalidad de la red disponible.