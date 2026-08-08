El tifón Dolphin azotó este sábado la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, dejando seis personas heridas y más de 50.000 edificios sin suministro eléctrico, mientras China se prepara para la llegada de la tormenta a su costa este.

Cinco adultos mayores resultaron con heridas leves en Okinawa, tres de ellos después de caer producto de los fuertes vientos. Una sexta persona resultó herida en la prefectura de Kagoshima.

En esa prefectura, casi 39.000 edificios quedaron sin electricidad, mientras que en Okinawa poco más de 12.000 se vieron afectados.Las aerolíneas ANA y Japan Airlines cancelaron vuelos con destino y origen en Okinawa.

El tifón registró vientos máximos sostenidos de 162 km/h, con ráfagas que alcanzaron los 216 km/h. Okinawa y la isla de Amami, en Kagoshima, son las principales zonas que se prevé que sean afectadas en Japón.

China cierra puertos y suspende vuelos ante la llegada del tifón Dolphin. Imagen referencial.

China se prepara para la llegada del tifón

En China, se espera que Dolphin toque tierra entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Las autoridades lo clasificaron bajo una alerta naranja por tifón, correspondiente al segundo nivel más alto.

Además, debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, el nivel de respuesta de emergencia fue elevado hasta el nivel III.

Según el Centro Meteorológico Nacional de China, el tifón probablemente tocará tierra entre Zhoushan, en la provincia de Zhejiang, y Fuding, en Fujian, con vientos de entre 38 y 45 metros por segundo cerca de su centro.

China cierra puertos y suspende vuelos ante la llegada del tifón Dolphin. Imagen referencial.

El Centro Nacional de Pronóstico Marino mantuvo su alerta roja por oleaje y pronosticó olas de entre 5 y 8 metros en las aguas costeras de Zhejiang hasta la tarde del domingo. En Shanghái y el norte de Fujian, bajo alerta naranja, las olas podrían alcanzar entre 3 y 5,5 metros.

Durante la noche del sábado, las autoridades chinas emitieron cinco alertas meteorológicas y de desastre, entre ellas alertas naranjas por tifón, lluvias intensas y riesgos de desastres geológicos, además de una alerta roja por torrentes de montaña.

Puertos y aeropuertos suspenden operaciones

Se esperan lluvias y fuertes vientos en el este de China hasta el 12 de agosto, incluyendo sectores de Shanghái y provincias vecinas. Algunas zonas podrían registrar precipitaciones superiores a 80 milímetros por hora, acompañadas por tormentas eléctricas y fuertes vientos.

La provincia de Zhejiang elevó al máximo su alerta por tifón costero y suspendió las operaciones portuarias. Asimismo, autoridades del este y sur de China suspendieron servicios de ferry, paralizaron algunas obras de construcción y ordenaron el regreso de embarcaciones pesqueras a puerto.

El Aeropuerto Internacional de Ningbo Lishe anunció la suspensión de todos sus vuelos para el domingo. El puerto de Yangshan, en Shanghái, quedó sin embarcaciones a última hora del viernes, mientras algunos servicios ferroviarios del delta del río Yangtsé serán suspendidos desde el domingo.

En Taiwán, 78 vuelos, principalmente internacionales, fueron cancelados debido al tifón. También se esperaban fuertes lluvias en el norte de la isla durante el fin de semana, aunque hasta el sábado no se habían ordenado evacuaciones.