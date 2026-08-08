Tobías Reinhart queda habilitado para jugar en la U y le da un respiro a Fernando Gago ante las bajas del mediocampo

“Estamos esperando que llegue su habilitación. Si llega, creo que va a estar disponible para entrar en la convocatoria”. Con esas palabras, el entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, se refería a la posibilidad de que Tobías Reinhart sumara sus primeros minutos en la Liga de Primera.

Y en horas de la tarde de este viernes 7 de agosto, el volante argentino quedó habilitado para jugar tras la llegada de su CTI (pase) a las oficinas de Azul Azul, lo que le da un respiro al adiestrador de los estudiantiles, pues presentaba dos bajas importantes para enfrentar a Palestino en la zona de los volantes: Lucas Barrera sumó su quinta amarilla en el duelo ante Huachipato, por lo que quedó suspendido por una fecha, e Israel Poblete se lesionó en la victoria ante San Felipe por Copa Chile.

“Vengo de años bastante buenos y me toma bien preparado. La llamada de un club tan grande como la U siempre te mueve. Estoy en un buen momento, me siento un jugador muchísimo más completo”, aseguró el transandino en las redes oficiales de los laicos.

“El primer objetivo es entrar bien en el plantel, en el equipo, en la idea del entrenador y ser útil en lo que a mí me corresponda. Este es un Club grande, con objetivos grandes. Hay que pelear todo lo que nos propongamos”, añadió.

Cabe recordar que Reinhart fue comprado por 700 mil dólares a la Reggiana de Italia, donde en la temporada europea disputó 33 encuentros, en los cuales 29 fue titular y anotó 3 goles.

Gago cree que pueden pillar a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La fe de Fernando Gago

La diferencia de puntos entre la U y el líder del campeonato, su archirrival Colo Colo, es de 12 puntos. Y aunque muchos ya aseguran que el título quedará en manos de los albos, Fernando Gago aseveró que descontarán esa ventaja en las próximas fechas y llegarán peleando palmo a palmo en la recta final.

“¿Si creo que podemos estrechar la diferencia? 100 por ciento. La intención nuestra es llegar a la última fecha del torneo con posibilidades de salir campeón. Esa es la mentalidad y el objetivo que tenemos”, expresó el director técnico.

Y uno de los partidos claves para ver si puede cumplir con sus dichos será el Superclásico que se jugará el próximo 23 de agosto. Aunque el estratega del otro lado de la cordillera prefiere no meditar en ello todavía. “No estoy pensando en los partidos que vienen, estoy pensando en poner el mejor equipo posible para este domingo”, reveló.

Universidad de Chile enfrentará a Palestino este domingo 9 de agosto, a las 20 horas, en el Estadio Nacional. Mientras que el Cacique visitará a La Calera, el mismo día, pero a las 17:30 horas.