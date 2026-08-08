Encuesta Descifra: gran mayoría siente que no tiene control sobre lo que empresas y apps hacen con sus datos personales

En 2024 se aprobó en Chile la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Datos Personales.

La agencia debía iniciar su pleno funcionamiento el 1 de diciembre de este año, sin embargo, aún no se ha conformado su consejo directivo. Esta semana, el ministro de Economía, Daniel Mas, señaló que se encuentran analizando una postergación de la puesta en marcha, pues existen una serie de dificultades por definir.

La agencia es clave, pues será el organismo encargado de fiscalizar y garantizar que empresas e instituciones cumplan las normas sobre privacidad y manejo de datos personales.

En los últimos días el titular de Economía sostuvo una serie de reuniones al respecto, las que continuarán hacia adelante con diversos actores, desde expertos hasta parlamentarios. La terna para conformar el consejo directivo no es el principal problema, dicen en el Ejecutivo, sino los alcances de la normativa, que ha generado una alta preocupación en el sector privado. De momento, no obstante, aún no se toman definiciones, señalan en el gobierno.

Con este telón de fondo, Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool- da cuenta de un estudio sobre la materia que realizó a fines abril. Se trata de una encuesta que consideró a 1.331 personas, donde se abordó el conocimiento respecto de la Ley de Protección de Datos y el comportamiento de los usuarios.

En términos generales, esta revela que una amplia mayoría de la ciudadanía siente que no tiene control sobre lo que empresas y apps hacen con sus datos personales, y su inquietud por ello, además de dar luces sobre la necesidad de profundizar en el conocimiento de la nueva ley, sus alcances, y de la agencia encargada de materializarla.

Así, ante la pregunta de si conoce la institución llamada Agencia de Protección de Datos (APDP), un 57% señala no saber de su existencia. En esa línea, aproximadamente solo 1 de cada 8 personas podría identificar a la institución encargada de velar por sus derechos de privacidad.

Respecto de si ha escuchado hablar de Ley de Protección de Datos Personales que entró en vigor en Chile, solo 1 de cada 5 consultados declaró nunca haberla escuchado; “el 67% ha oído hablar de ella sin conocerla en detalle, y apenas un 13% promedio afirma comprenderla bien”, indica el documento.

“Este patrón se mantiene estable en todos los segmentos de género, edad y GSE, lo que indica que la difusión llegó ampliamente, pero la profundización aún es una tarea pendiente”, señala la encuesta.

Miguel Zlosilo, director Metodológico de Descifra y Socio de Artool, explica quen el hecho de que exista un bajo conocimiento sobre la ley, los datos que protege y la institucionalidad, “abre un escenario de incertidumbre, donde podrían surgir denuncias sin fundamento”.

“Dado que una amplia mayoría declara que ha cambiado comportamientos digitales para proteger sus datos, la entrada en vigencia de la ley y su comunicación podría aumentar dichos comportamientos. En la misma línea, las acciones de los usuarios para proteger su privacidad van desde no compartir ubicación a eliminar aplicaciones, lo que podría tener implicancias a nivel comercial”, apunta.

A los encuestados se les consultó respecto de cuáles derechos tienen sobre sus datos personales, esto en base a lo que conocen de la ley: 3 de cada 4 personas mencionaron conocer algún derecho sobre sus datos personales, siendo el más mencionado “pedir que no usen datos para publicidad”, por 3 de cada 5 personas.

En términos de comportamiento, las personas fueron consultadas si han cambiado algún comportamiento digital para resguardar su privacidad.

“El cambio de comportamiento más frecuente es ajustar la configuración de privacidad en apps (54%), lo que implica un nivel mínimo de agencia activa. Otras conductas de protección más avanzadas, como el uso de VPN o herramientas alternativas, se mantienen en niveles modestos (20%). 1 de cada 5 personas asegura no haber cambiado nada”, plantea el documento.

Respecto de acciones concretas, la encuesta reveló que la acción más extendida es dejar de compartir la ubicación con aplicaciones (57%), seguida de revisar configuraciones de privacidad en redes sociales (50%) y eliminar apps con permisos excesivos (48%).

“Estas tres acciones tienen en común que son reactivas y de bajo costo cognitivo. En contraste, medidas más técnicas como gestores de contraseñas o navegadores alternativos apenas alcanzan el 22%, lo que muestra que la protección de privacidad activa sigue siendo mayoritariamente superficial”, indica.

Firmas y aplicaciones

Además, las personas fueron consultadas sobre qué tanto control sienten que tienen sobre lo que las empresas y app hacen con sus datos personales digitales. El 77% declaró tener una sensación de descontrol sobre el uso de datos.

Por edad, el segmento 45-64 años es el más crítico, con 93% declarando poco o nada de control. Por segmento socioeconómico, el ABC1 reporta el mayor descontrol (87%), superando a los segmentos de menor ingreso.

Según Zlosilo, “las personas no sienten control sobre sus datos y la confianza se asocia a la disposición para aceptar las cookies, aunque hay industrias que enfrentan un escenario más desafiante. A su vez, existe una alta preocupación de que las empresas y plataformas digitales usen la data de los usuarios sin que ellos lo sepan”.

Asimismo, la encuesta muestra que prácticamente nadie confía plenamente en las empresas en cuanto al respto de la privacidad de sus clientes: solo el 7% cree que la mayoría las respeta, mientras que la percepción dominante es que algunas lo hacen (39%), pero casi la mitad de los encuestados opina directamente que no (48%).

Sin embargo, al analizar por tipo de empresa la percepción tiene matices. Los bancos y clínicas lideran la confianza de los encuestados en el manejo de datos (60% y 50%), mientras isapres y compañías de seguros cierran el ranking con un 19% y 27%: una brecha de más de 40 puntos.

Consultados sobre qué tipo de acciones de las empresas les generaría mayor confianza en el manejo de sus datos, las personas se decantaron principalmente por tres: estar certificadas por la Agencia de Protección de Datos Personales (28%), pedir permiso antes de cada uso de los datos (23%) y no compartir nunca los datos con terceros (23%). “Enconjunto, estas preferencias apuntan a un mismo principio: el consentimiento informado y específico como eje de la confianza”, señala el estudio.

La inquietud anterior se refuerza con la respuesta a la pregunta: ¿cuánto te preocupa que las empresas y plataformas digitales usen tus datos sin que lo sepas?. Frente a ella la preocupación por el uso no consentido de datos es prácticamente universal (91%), con diferencias menores entre segmentos. Por género, las mujeres muestran mayor preocupación que los hombres (94% vs. 87%), mientras por edad los tramos intermedios -35-44 años y 45-64 años- concentran los niveles más altos (91% y 94%). Por su parte, los extremos etarios, jóvenes de 18-34 años y adultos de más de 65 años registran niveles algo menores, aunque igualmente elevados (90% y 87%).