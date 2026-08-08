La cartera de inversiones por US$15 mil millones que administra la aseguradora Metlife Chile

Un total US$15.000 millones es la cartera de inversiones que administra Metlife Chile, la compañía de seguros de vida más grande del país. Y los montos no hacen más que aumentar en un contexto en el cual las rentas vitalicias han registrado ventas récord desde el año pasado.

“La cartera ha crecido muy fuerte en los últimos años por el dinamismo del mercado de rentas vitalicias. Entonces, hemos tenido algunos desafíos respecto de dónde invertimos. Muchos años atrás los activos inmobiliarios tenían un peso mayor, pero dado el volumen (de nuevos recursos), hemos ido agregando otros activos. Por ejemplo, hemos puesto acento en activos internacionales”, comenta la gerenta de inversiones de Metlife Chile, Carmen Concha.

La CIO de la compañía desde 2024, agrega que “estamos totalmente comprometidos con Chile a través de nuestras inversiones. Chile sigue siendo lo más relevante de nuestro portafolio y mantenemos nuestro compromiso”. De hecho, del total de la cartera que administran, un 82% está invertido en el mercado local, y cerca de un 18% se encuentra en el exterior.

Pablo Vásquez R.

Del total de sus activos, las inversiones están concentradas principalmente en renta fija, pues un 60% de la cartera corresponde a deuda pública. De ese total, 45% es renta fija local, y 15% se encentra en el mercado internacional. En esta última cartera, por ejemplo, recientemente incluyeron a SpaceX.

En paralelo, alrededor de un 18% de sus activos está invertido en financiamiento inmobiliario comercial local y originado por la misma compañía.

Otro 12% de su cartera se encuentra en mutuos residenciales, esto es financiamiento de créditos hipotecarios, también originado por la misma aseguradora a través de su mutuaria, donde tienen más de 18 mil clientes. “Es la mutuaria más grande del mercado. Tenemos un 25% del market share de mutuarias. Desde el año pasado ofrecemos a las personas créditos a 40 años, y también tenemos disponible crédito flexible, que permite a nuestros clientes pagar más, o menos, según sus posibilidades”, explica Concha.

“Nosotros lo que buscamos, lo que más queremos, es invertir en activos de largo plazo predecibles. Entonces, el crédito hipotecario calza mucho con esas condiciones. Lo que buscamos es originar créditos de buena calidad que nos vayan pagando todos los meses. Por eso también tenemos harta disciplina en el otorgamiento de estos créditos”, agrega.

Una parte más pequeña de la cartera de inversiones de Metlife (3%) está en fondos de inversión. También tienen participación (3%) en activos reales, que principalmente son bienes raíces, o edificios; y en fondos de private equity internacionales (3%).

Los activos en el país

En los activos reales, están en dos grandes mundos en el mercado local. Uno es a través del financiamiento: inmobiliario comercial, residencial, y también participan en créditos sindicados, de concesiones, por ejemplo.

El segundo es mediante bienes raíces, donde tienen exposición directa mediante edificios que administra la misma compañía; pero también participan en fondos inmobiliarios locales, en los que tienen exposición a fondos industriales, retail y también algo de residencial. “Hemos participado tanto en fondos de desarrollo, como de renta. Y también tenemos algunos de oficinas”, afirma Concha.

Cuenta que en oficinas tienen bastante exposición directa. De hecho, en bienes raíces manejan alrededor de 190 mil metros cuadrados de activos inmobiliarios directamente. De ese total, poco más de la mitad son oficinas. “Tenemos edificios de oficinas en Santiago, principalmente en la zona de Apoquindo, el Golf, y en Nueva Las Condes. Tenemos un equipo que administra los arriendos, y vamos trabajando las ocupaciones, y tenemos superbuena tasa de vacancia”, señala.

En 2024 agregaron a su cartera el edificio de oficinas Paul Claudel, ubicado en la comuna de Vitacura. “Son 9 mil metros cuadrados. Le ha ido superbién. Es un edificio en una zona que se está desarrollando bastante, y en unos años más va a llegar el Metro”, puntualiza la CIO de Metlife. Además, el año pasado incorporaron el edificio Almirante Pastene, de 24 mil metros cuadrados, ubicado en Providencia, “que también ha tenido muy buena recepción”, indica.

Concha manifiesta que el dinamismo del mercado de oficinas actualmente depende mucho de la zona. La comuna de Santiago se ha visto más afectada, pero allí Metlife tiene baja exposición. “En el eje de Apoquindo, Nueva Las Condes, el Golf, vemos vacancias supersaludables, bajo 10%. En nuestra cartera, de hecho, las vacancias son muy apretadas, y las rentas también se han visto muy recuperadas”, comenta.

Como la casa matriz de Metlife está en EE.UU., suelen contrastar la situación del gigante norteamericano con el mercado local. Y han visto que EE.UU. “todavía está bastante afectado, tanto las rentas como las ocupaciones, por todo el tema del trabajo híbrido, y cómo ha ido cambiando la relación y la dinámica de oficina. Lo comparamos y vemos que, la verdad, el mercado está bastante saludable (en Chile)”, puntualiza.

Metlife también es propietaria de un strip center, el centro comercial Paseo El Rosal, en la comuna de Maipú, que recepcionaron formalmente a fines del año pasado y ya está funcionando. En paralelo, son dueños de locales que arriendan al grupo Falabella.

Otro sector donde han visto atractivo y han hecho grandes financiamientos, es en el industrial. “Ha tenido mucho dinamismo desde la pandemia, con el surgimiento fuerte del e-commerce ha sido un sector que se ha desarrollado”, dice. Se refiere principalmente a bodegas y a centros de distribución.

En esa línea, Metlife financió la construcción que está haciendo Mercado Libre para un centro de distribución de 100 mil metros cuadrados, al igual que el centro de distribución de Trendy. También financiaron a Flexpark, que reconvirtió las exdependencias de la compañía Standard Wool en Punta Arenas, en una bodega.

“Nosotros siempre pensamos en nuestras inversiones como la forma de cumplir con los compromisos con nuestros clientes (de rentas vitalicias). Tenemos siempre un enfoque de mucha disciplina y rigurosidad al minuto del análisis. Y buscamos activos en distintos sectores en los que podamos agregar valor, ya sea en financiamiento residencial, comercial, en activos de renta fija. Siempre estamos buscando ese objetivo”, sostiene la ejecutiva.