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    La modestia pirata en Copa Libertadores: un mes de sueldo de Flamengo equivale a más de cuatro años del de Coquimbo

    El martes comienzan los octavos de final que, por primera vez desde 2012, tendrán a dos clubes chilenos. Abismales diferencias, donde la planilla mensual del campeón es la más baja de los 16 equipos que compiten.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Coquimbo Unido tiene la planilla mensual más humilde entre os 16 equipos de los octavos de la Copa Libertadores. FOTO: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    El torneo sudamericano más importante a nivel de cubes comienza su etapa final. Los octavos de final de la Copa Libertadores enfrentan diferencias abismales entre los diferentes protagonistas, tanto en cuanto a plantel como respecto de los presupuestos. Un cuadro que tiene a Coquimbo Unido como la institución más humilde entre los 16 clubes.

    Al margen de los números, esta versión del campeonato tiene un sabor especial. Chile tiene a dos representantes,el cuadro nortino y Universidad Católica, en esta instancia, situación que no ocurría desde 2012, cuando la U llegó a la semifinal y Unión Española se quedó en la segunda ronda.

    El cuadro pirata, actual campeón chileno se medirá a Platense de Argentina, otra de las instituciones modestas del cuadro (ver infografía), el miércoles 12 de agosto en el país transandino y, siete días después, en el puerto. Claro que el primer representativo nacional en salir a la cancha serán los cruzados, que jugará el martes 11 ante Estudiantes en La Plata y el 18 cerrará en el Claro Arena.

    Dominio brasileño

    Tal como ocurrido durante este siglo, la hegemonía de las escuadras del país más populoso de la región no tiene oposición. Ocho de los últimos nueve campeones pertenecen al Brasileirao, así como 14 desde 2001. Esta edición mantiene esa tendencia, después de que seis del total aseguraran un puesto en la fase final.

    Enorme diferencia que se justifica, al menos en parte, por la fuerte inversión que hacen los clubes en sus planteles. Solo en el primer semestre, de acuerdo con el balance oficial, Flamengo gastó cerca de 180 millones de dólares en refuerzos, mientras que ingresó alrededor de 120 millones en ventas. Más aún, en 2025, el Mengao agregó a su contabilidad 306 millones de la misma moneda en transferencias, entradas, merchandising y pago de patrocinadores, de acuerdo a los números expuestos por la consultora Pluri. Solo el sponsor principal de la camiseta del gigante de Río de Janeiro paga US$ 54 millones por temporada, valor que se incrementa con incentivos deportivos por logros y títulos.

    Amplias cifras que redundan en gigantescos presupuestos. Actualmente, según el medio brasileño Récord, la planilla mensual del Fla supera los US$ 10 millones mensuales y tiene al volante ítalo-brasileño Jorginho como el mejor remunerado del plantel. Es tanto el dinero del Mengao que la planilla de Coquimbo Unido, que bordea los US$ 200 mil —el presupuesto más bajo de la lista— se podría pagar más de cuatro años con lo que gasta el gigante carioca cada 30 días.

    Es más, el jugador mejor pagado de la escuadra del Norte Chico está muy lejos de la estructura de salarios de la escuadra en la que milita el antofagastino de Erick Pulgar, vigente campeón de la competición internacional. El arquero Diego Sánchez, tras su renovación con los porteños acordó un salario mensual cercano a los 18 millones de pesos mensuales, alrededor de 20 mil dólares, 29 veces menos de lo que recibe Jorginho cada día de pago.

    Incluso, el sueldo de Pulgar de 225 mil mensuales (11 veces más que el Mono) no está en el top 5 del gigante de Río de Janeiro, aunque es mayor que los mejores remunerados de 11 equipos. Suma que pone en contexto la abismal diferencia entre el país de la samba y el resto de las naciones participantes.

    Mucho más lejos

    La situación del Rubro-negro no es un caso aislado. El Brasileirao pone a las cinco planillas más altas en esta fase final de la Copa, con números siderales que escapan de la realidad del resto de los participantes.

    Palmeiras sigue muy cerca los pasos de los de Río de Janeiro. El club paulista, solo en 2025, obtuvo ingresos por 381 millones de dólares, de acuerdo con los datos de Pluri, una variable que lo puso entre las 20 instituciones que sumó más dinero en todo el planeta, incluidos los poderosos balances de los ingleses.

    Presupuestos Copa Libertadores.

    Palmeiras responde a esa tendencia millonaria de gastos mensuales y, gracias a sus enormes recursos, puede solventar un gasto mensual de 9 millones de dólares en su nómina. Le sigue muy de cerca su archirrival Corinthians, que pese a su enorme pasivo de 40 millones de la divisa norteamericana, luce una popularidad de más 31 millones de hinchas solo en Brasil.

    Cambio de tendencia

    Los clubes argentinos, otrora grandes protagonistas del mercado (excepto River Plate que ha invertido más de 50 millones en este mercado, pero en la Sudamericana), lucen frugales presupuestos que solo tiene a Rosario Central en el top ten, gracias a la presencia de Ángel di María.

    “El debilitamiento de los transandinos ha marcado una enorme diferencia en los últimos años. El torneo perdió competitividad después de que se aprobara la participación de 30 equipos, entonces se nivela hacia abajo. Reduces la rentabilidad del campeonato y los clubes grandes pierden fuerza y relevancia”, dice a El Deportivo Fernando Ferreira, titular de Pluri.

    Discurso que se condice con los datos. La última vez que una escuadra transandina alcanzó el título fue en 2018, cuando River Plate derribó a Boca Juniors en una polémica final que terminó disputándose en el Santiago Bernabéu, después de que los hinchas millonarios apedrearan el bus de los jugadores archirrivales, en las inmediaciones del barrio de Núñez.

    Precisamente, esa fue la última versión de la Copa que no tuvo a un club brasileño en la definición. Asimismo, cinco de las últimas seis finales tuvieron a dos equipos de ese mismo país en la definición de la corona.

    Información que se condice con lo que dejan los números. El país que sigue en planilla mensual, siempre desde muy lejos, a los cinco gigantes de país más poblado ni siquiera es transandino. Se trata de Cerro Porteño de Paraguay que, según relatan los medios guaraníes, habilitó el presupuesto más millonario de su historia para alcanzar al menos la final ante la enorme historia de clásico rival Olimpia, ganador de tres títulos.

    Argentina puso a cuatro instituciones entre las mejores 16, claro que dos de ellas lucen la mayor parte de los equipos más austeros. Es más, la llave más “humilde” de las ocho es la que protagonizan los piratas y el Calamar

    Más sobre:LT SábadoFútbolCopa LibertadoresCoquimbo UnidoUniversidad CatólicaFlamengoPalmeiras

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