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    Universidad de Chile lidera Ranking de Reputación Digital y retail es el sector mejor evaluado

    En la primera versión del estudio organizado por INC Consultores e Ipsos lideraron las categorías Educación, Tiendas por Departamento y Bancos. Delivery, Gas y AFP en cambio obtuvieron las notas más bajas.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
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    Por primera vez en Chile se llevó a cabo el Estudio de Reputación Digital de Organizaciones en Chile, organizado por INC Consultores e Ipsos. A diferencia del tradicional índice de las entidades que mide la reputación corporativa y que se publica a fines de año, en esta ocasión se buscó medir el posicionamiento de las organizaciones en el espacio digital, “considerando su presencia en la conversación pública, la valoración positiva que generan entre sus audiencias y la gestión de sus redes sociales propias”.

    La muestra contempló a las mismas organizaciones consideradas para el Estudio de Reputación Corporativa con información generada entre el 1 y el 30 de abril de 2026, integrando datos de Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, X y medios digitales, considerando un universo de 111,4 millones de seguidores (correspondientes a la suma agregada de seguidores de las organizaciones analizadas), las publicaciones de las cuentas, menciones de terceros, noticias de medios digitales e interacciones.

    Con esta base el estudio busca determinar la reputación digital de las organizaciones a partir los criterios de notoriedad, notabilidad, y gestión de canales, asignando una nota en escala del 1 al 7.

    La notoriedad mide el nivel de presencia que alcanza una organización en el ecosistema digital, mientras que la notabilidad mide la valoración positiva que la organización genera en su audiencia.

    “La reputación digital se ha transformado en una dimensión cada vez más relevante para comprender cómo las personas evalúan e interactúan con las empresas y organizaciones”, explica Miguel Ángel Pinto, subgerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

    “Este estudio no reemplaza la medición integral de la reputación corporativa, sino que la complementa”, dice Diego Fuentes, cofundador de INC Consultores. “Permite monitorear la evolución de esas percepciones, identificar fortalezas y vulnerabilidades, y detectar tempranamente cambios que podrían impactar su reputación corporativa”.

    Los resultados muestran que las industrias desarrollan estrategias distintas para fortalecer su posicionamiento en el ecosistema digital. Mientras Tiendas por Departamento lidera tanto en Notoriedad como en Gestión de Canales, el indicador de Notabilidad es encabezado por Bebidas, seguido por Marketplace y Seguridad Social.

    Educación, Retail y Bancos lideran la lista

    La Universidad de Chile obtuvo el primer lugar general del estudio con una nota de 6,30, muy por sobre el 5,43 que obtuvieron en promedio las instituciones educativas.

    En esta misma categoría le sigue la Pontificia Universidad Católica en el cuarto puesto, con una nota de 6,07. Ambas universidades son los dos únicos establecimientos de educación que alcanzaron el top 10.

    La categoría con calificación más alta es la de tiendas por departamento con una nota promedio de 5,94, debido a los buenos resultados de sus integrantes.

    Esta sección la domina Falabella Retail (6,27) seguida de Paris (6,26), que ocupan también los puestos 3 y 4 respectivamente de la lista. Después de estos aparece Copec en el quinto lugar con una nota de 6,02.

    Le sigue Banco Estado (5,94) y Banco de Chile (5,91) entre los mejor evaluados, impulsando la categoría Bancos que tuvo un promedio de 5,32.

    También entraron en el top 10 Metro de Santiago (5,87), Entel (5,84) y Doctor Simi (5,82).

    En el lado opuesto de desempeño, con los resultados más bajos, aparecen las categorías Delivery y Gas con una nota promedio de 2,64 y 3,19 respectivamente.

    Otras categorías que también obtuvieron nota roja en promedio fueron las Compañías de Seguros (3,9), Isapres (3,77) y AFP (3,5).

    Plataformas

    Adicionalmente, el estudio contempla el comportamiento de las principales plataformas digitales utilizadas por las organizaciones.

    Instagram concentró cerca del 74% de todas las interacciones registradas durante el período analizado, con más de 4,67 millones de interacciones, 87 organizaciones con comunidad, 86 activas y 2.775 publicaciones.

    Le sigue TikTok, que acumula más de 1,25 millones de interacciones. En conjunto con Instagram, ambas concentraron aproximadamente el 95% de toda la interacción observada en el estudio.

    Por su parte, Facebook mantiene la mayor comunidad digital, con 59,7 millones de seguidores, mientras que LinkedIn reúne más de 14,4 millones de seguidores, consolidándose como la principal plataforma para el posicionamiento institucional y la comunicación con audiencias profesionales.

    En tanto X, antes Twitter, mantiene una alta presencia de organizaciones, aunque con una actividad considerablemente menor que el resto de las plataformas analizadas.

    Más sobre:RankingEmpresasUniversidad de ChileINC ConsultoresIpsosReputación

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