PDI detiene a tres personas tras allanar viviendas blindadas usadas para venta de droga en La Pintana

Tres personas quedaron en prisión preventiva tras un operativo desarrollado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de La Pintana en el sector El Castillo, en la comuna de La Pintana.

El subprefecto Ronald Albert Navarrete, jefe de la Bicrim La Pintana, explicó que, a partir de una investigación que incluyó recolección de información, análisis criminal e inteligencia, los funcionarios identificaron tres domicilios en los que se realizaba la comercialización de drogas en pequeñas cantidades.

Según señaló, durante la investigación se desarrollaron labores de vigilancia e inteligencia, cuyos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para obtener las órdenes de entrada y registro de las propiedades.

PDI detiene a tres personas tras allanar viviendas blindadas usadas para venta de droga en La Pintana

El subprefecto destacó que los accesos de los domicilios se encontraban fuertemente reforzados. “Blindaban tanto puertas y ventanas. Esto lo hacen con placas de acero, y también con picaportes que van directamente hacia el muro y al piso”, explicó.

Debido a las dificultades para ingresar, la policía utilizó imágenes aéreas obtenidas mediante un dron de la propia brigada, cuyo uso, según indicó Navarrete, estaba autorizado mediante orden judicial. De esta manera, los funcionarios determinaron las posibles salidas y vías de escape de los involucrados.

Finalmente, las tres personas fueron detenidas en domicilios aledaños. Se trata de tres adultos de nacionalidad chilena, uno de ellos con antecedentes policiales.

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Durante el procedimiento se incautó más de medio kilo de droga, correspondiente a clorhidrato de cocaína, cocaína base y marihuana, además de aproximadamente $200 mil en efectivo.

Tras el procedimiento, los tres detenidos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.