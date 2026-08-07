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    Ignacio Salazar, CEO de gestora del MUT por proyecto para el edificio de la Bolsa: “No hacemos centros comerciales, hacemos centros de entretenimiento”

    El proyecto que transformará el antiguo edificio de la Bolsa espera ser sólo uno de los puntos de encuentro, comercio y cultura que esperan reactivar el centro de la capital.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    23 -07-2024 IGNACIO SALAZAR MUT FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    No es la primera vez que Ignacio Salazar llama la atención por los proyectos de Territoria, gestora inmobiliaria en la que ejerce como gerente general. La empresa detrás del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y Nodo de Innovación Desarrollo y Oportunidades (NIDO) Lucía aún se encuentra desarrollando el proyecto que abrirá el antiguo edificio de la Bolsa en la calle Nueva York para todo público.

    En una conversación con Money Talks Salazar recorre los pasillos del edificio que alguna vez fue el centro financiero de Santiago, y que pese a su arquitectura renacentista francesa y a estar declarado monumento nacional, hoy se encuentra en desuso.

    Aunque el proyecto responde a un negocio basado en el alto flujo de gente que transita a diario por las calles del centro de Santiago, Salazar asegura que la premisa de Territoria es priorizar el espacio público.

    Con esto, la transformación del histórico espacio espera convertirse en el punto de encuentro del Centro, que funcione como un “eje de entretenimiento y cultura”, con charlas de innovación y conocimiento, lanzamientos de libros, entre otras actividades.

    “Nosotros no hacemos centros comerciales, nosotros hacemos centros de entretenimiento que tienen muchos componentes, experiencias diversas dentro de lo cual está el comercio también. Un comercio curado, un comercio interesante. Algo que te aporte al espíritu“, explica.

    La ubicación estratégica es otro factor que caracteriza los proyectos de la inmobiliaria. El emplazamiento en medio del barrio cívico de la capital donde opera gran parte del Estado se suma al proyecto de un circuito completo, que espera conectar con NIDO Lucía, además de museos y otros puntos de afluencia.

    Según el abogado de la Universidad Católica, actualmente se encuentran trabajando en conjunto con la alcaldía de Santiago y la Gobernación para “potenciar los espacios exteriores, fundamentalmente públicos”, para convertir el entorno en un polo urbano.

    Proyecto Territoria

    La intervención

    “Si uno pudiera remitirse a alguna idea, el MUT es una idea que sirve para imaginar”, adelanta Salazar sobre los planes para la reforma al edificio.

    Reconoce que la intervención de un edificio patrimonial ha sido un gran desafío que se ha abordado en conjunto con los arquitectos Loreto Lyon, Alejandro Bills, Mariano Cortés Monroa. Uno de los mayores retos ha sido panificar la instalación de escaleras y ascensores, ya que al ser un edificio pensado para oficinas la circulación vertical es escasa.

    Eso sí, uno de los espacios cuya intervención ya definieron es el hall de luz de los pisos 3 y 4, donde se abrirá la cúpula de vidrio. Anteriormente, esta pieza fue cubierta para evitar que la luz impidiera ver las transacciones.

    El laboratorio startup de Santa Rosa

    Otro proyecto emplazado en el centro que se conectará con la Bolsa es NIDO Lucía, que se ubicará en Santa Rosa en el antiguo edificio de Enel.

    El nombre viene de observaciones de Territoria, que apuntaron a este espacio como un nodo natural que además cuenta con la mayor densidad habitacional de todo Santiago, donde el 40% de las personas residentes son inmigrantes de primera generación.

    Proyecto Territoria

    Aunque el verdadero foco de este proyecto está orientado a las startups relacionadas a la biotecnología. Fue de una conversación en el MUT con Pablo Zamora, doctor en biotecnología y ex socio de NotCo, donde se planteó idea de un centro que ofreciera la infraestructura que estas pymes necesitan para su desarrollo.

    “Le dije a Pablo: tenemos esta oportunidad en el Centro, mucho más barato y un punto importante, y mucho más emblemático desde el punto de vista del fomento del emprendimiento en Chile”, relata Salazar.

    Sin embargo, también afirma que el verdadero desafío es construir no “un lugar donde viene el Estado que apoya a los emprendedores, sino que generar un ecosistema virtuoso para que florezca el emprendimiento sobre todo en distintas verticales pero sobre todo en esta vertical difícil que es la biotecnología”.

    Este ecosistema de emprendimiento está pensado como una política pública, en la medida que espera apoyar a empresas en Chile a convertirse en el motor de la economía, y esperan que sean estos emprendimientos los que puedan convertirse en el próximo unicornio chileno, es decir, empresas evaluadas en más de US$1.000 millones sin cotizar en bolsa.

    Más sobre:TerritoriaIgnacio SalazarMoney TalksInmobiliarias

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