Money Talks | Ignacio Salazar: Territoria no para de innovar
Ignacio Salazar, gerente general y cofundador de Territoria, es un hombre reservado y tranquilo, pero que dirige una de las empresas que están reconfigurando la ciudad con sus proyectos. Su mayor obra hasta ahora es el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), un espacio que se ha convertido en un referente del nuevo urbanismo de Santiago. Luego siguió Nido Lucía, un gran proyecto que está reconvirtiendo la antigua torre de ENEL, y recientemente anunció la idea de reconvertir el antiguo edificio de la Bolsa de Comercio en un espacio abierto al público.
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