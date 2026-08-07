Kast ante presión oficialista por indultos a uniformados: “Las solicitudes se van a analizar en su mérito”

Este viernes el Presidente José Antonio Kast, acompañado del canciller Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el próximo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La cita, que se realizó Fundación FES en Cali, se llevó a cabo solo horas antes de que De la Espriella asuma el poder en Colombia.

Tras el encuentro, Kast brindó un punto de prensa en el que detalló lo conversado con su futuro par, y respondió sobre temas de contingencia en nuestro país, tales como la agenda de seguridad presentada por el gobierno, la presión de otorgar indultos a uniformados y la posibilidad de suspender la Ley Karin, entre otros.

“Hemos podido conversar de la seguridad, de la migración, del crimen organizado, que son temas que para nuestras naciones son fundamentales. En materia de comercio internacional también pudimos abordar el tema de realizar distintos intercambios tanto a nivel de gobierno para ir ajustando nuestra legislación y dando más facilidades para el comercio entre ambas naciones como también potenciar el rol del sector privado”, relató el jefe del Estado chileno.

Una vez abordada la cita en Colombia, el Presidente comenzó a responder las preguntas de contingencia. En ese contexto, fue consultado por las críticas y cuestionamientos que han surgido en torno a la nueva agenda de seguridad presentada recientemente en cadena nacional.

En particular, se le preguntó por las inquietudes planteadas por el exministro de Seguridad del gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, quien cuestionó el nuevo tipo de estado de excepción constitucional propuesto, mediante el cual Carabineros, con apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), podría intervenir zonas del país con índices críticos de criminalidad.

Al respecto, Cordero señaló que las funciones de Carabineros y los militares son “diametralmente distintas” y advirtió que la implementación de este mecanismo tendría “un riesgo muy grande”.

Frente a esta postura, Kast contestó que compartía que el orden público le corresponde a las fuerzas policiales y que el gobierno comprende las diferencias de los roles, pero que eso no quita que “en algunos lugares en que se determinen situaciones muy críticas se podría pedir la colaboración” del Ejército.

En esa línea, relevó que será una señal importante la aprobación de las reglas del uso de la fuerza y que el gobierno “irá paso a paso, en la medida que se aprueben ciertas normas legales, en la medida que vemos ciertas señales de certeza (para las Fuerzas Armadas)”.

Indultos

Por otro lado, el Presidente también se refirió a la presión que han puesto parlamentarios de su sector para que otorgue indultos a uniformados por hechos ocurridos durante el estallido social y sobre si aquello podría tensionar la agenda de seguridad planteada por el gobierno.

“Yo creo que ambas cosas van por carriles separados, y eso es lo que hemos visto en la misma reforma estructural y reforma de reconstrucción, cuando se tratan de unir temas distintos, creo que la ciudadanía plantea la urgencia, y la urgencia en temas de seguridad es transversal”, zanjó el Mandatario.

“Todos los chilenos lo que buscan es recuperar la seguridad, y por eso esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, creo que debiera avanzar rápidamente y vamos a lograr grandes consensos en el Parlamento, así lo espero”, agregó.

“Respecto a los indultos, en eso ha sido muy claro el ministro de Justicia, se van a ir analizando las solicitudes de indultos que presentan las distintas personas, y se van a analizar en su mérito, y se comunicarán cuando corresponda”, cerró Kast.

Ley Karin

Finalmente, el Mandatario fue consultado sobre cuál es su opinión sobre la propuesta parlamentaria de suspender la Ley Karin por cinco años.

“Nosotros podemos analizar distintas normas y buscar cómo ir perfeccionando ciertas situaciones, pero en esto también plantear que se le ha hecho una solicitud al Consejo Superior Laboral, que es tripartito, donde están integrantes del gobierno, integrantes del mundo privado, empleadores, integrantes de los trabajadores, para ir analizando distintas normas legales y ver cómo favorecemos el trabajo de mejor calidad”, dijo.

A eso agregó: “También señalar que en algunas normas, incluida la ley Karin, se han dado situaciones que pueden ser discutibles, como en toda legislación, hay veces que se mal utilizan por algún grupo pequeño de personas, para un fin distinto al que fue creado la ley”.

Por lo anterior “las propuestas parlamentarias serán analizadas y creo que tienen que ser debatidas siempre con altura de miras, cuidando el fin de la norma que se dictó”.