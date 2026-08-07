SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Este domingo los universitarios tienen un nuevo desafío en el objetivo por alcanzar a Colo Colo en lo alto de la clasificación de la Liga de Primera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile continúa preparándose para enfrentar su próximo desafío por la Liga de Primera. Este domingo los azules se deben medir contra Palestino por la fecha 18 del torneo en el Estadio Nacional.

    En la previa de este encuentro, el técnico Fernando Gago tomó la palabra donde resaltó el regreso de Marcelo Díaz y la gran meta que tienen en la segunda parte del torneo.

    Uno de los primeros temas que tocó en la conferencia de prensa fue el trabajo de la zona posterior del equipo “Creo muchísimo que el funcionamiento de la parte defensiva. Para evitar que nos lleguen. Muchas veces creemos e intentamos que se juegue lo más lejos de nuestro arco. Hay partidos donde se da esa posibilidad. El funcionamiento del equipo está en el proceso en el que queremos que vaya”, señaló.

    Además, descartó estar planificando una dosificación en el equipo, considerando que en dos fechas más protagonizarán el Superclásico contra Colo Colo. “No estoy pensando en los partidos que vienen. Estoy pensando en poner el mejor equipo posible el domingo. Estamos con disposición de todos los futbolistas que puedan jugar todos los minutos. Jugará el que mejor esté”, indicó.

    Y relacionado con este duelo, aseguró también que la meta está puesta en reducir la diferencia con el Cacique en la tabla. “Cien por ciento es la mentalidad que tenemos. El objetivo que tenemos es llegar a la última fecha con posibilidades. Estoy más que claro que ese es el compromiso que tiene el plantel. Vamos a tratar de luchar todos los partidos”.

    En cuanto a Palestino, aseguró que “el análisis lo tenemos hecho. (Guillermo Farré) es un técnico que lo conozco, no me acuerdo si lo he enfrentado. Tenemos que hacer lo que venimos haciendo nosotros. Sostenerlo en los minutos de juego. Creo que va a ser un lindo partido”.

    A su vez, tuvo palabras para la situación judicial que enfrenta la U. “No, no lo sabía y yo me concentro en lo deportivo. Lo dije la conferencia pasada. Hay algo externo que no nos tiene que cambiar y modificar lo que vivimos nosotros día a día acá”.

    Ya habló la presidenta, ya hablaron las partes que tienen que hablar. Yo tengo que hablar de lo deportivo y de lo que creo y de lo que convivimos acá. Y eso es el buen ambiente que hay en el trabajo del grupo, de los jugadores, de cómo entrenan y eso es lo que me implica a mí”, agregó.

    En la instancia también celebró el regreso de Marcelo Díaz en el triunfo sobre Unión San Felipe por la Copa Chile. “El otro día Marcelo entró muy bien. A medida de que vaya agarrando ritmo, sabemos el jugador que es. El otro día lo hizo muy bien. Esta semana entrenó a muy buen nivel y eso es importante”.

    A su vez, informó que Octavio Rivero se encuentra en el último tramo de su proceso para volver a estar disponible. “Este fin de semana no va a estar convocado. Está en la última fase de su recuperación. Cada vez lo veo mejor, tiene muchas ganas de estar disponible. Es un chico que nos va a dar mucho desde su calidad futbolística. Es un proceso que está en la última fase. Vamos a ir viendo día a día”.

    Por último, valoró la polifuncionalidad de los jugadores. “Creo que los futbolistas se van adaptando y entendiendo posiciones de juego a medida que van jugando. También está la posibilidad de lo que da el sistema que quiere el entrenador. Hay jugadores que mantienen su puesto y los van a mantener generalmente. Creo que lo más importante es jugar. Después podemos tener situaciones donde hay más o menos riesgo. A partir de eso, el futbolista no tiene que perder la esencia de querer gambetear”, cerró Fernando Gago.

    El partido entre Universidad de Chile y palestino está programado para este domingo 9 de agosto a partir de las 20.00 horas en el Estadio Nacional.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UFernando GagoLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    Kast evalúa que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado

    Citas en la casa de Quiroz y Carter y los otros episodios no contados de la tramitación de la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

    Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

    2.
    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    3.
    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    4.
    En medio del fenómeno Vozinha: “futbolista” nigeriano se ofrece a Colo Colo con una inusual propuesta

    En medio del fenómeno Vozinha: “futbolista” nigeriano se ofrece a Colo Colo con una inusual propuesta

    5.
    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    6.
    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana
    Chile

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes
    Negocios

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
    Tendencias

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno
    El Deportivo

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud
    Cultura y entretención

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree
    Mundo

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres
    Paula

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón