Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

Universidad de Chile continúa preparándose para enfrentar su próximo desafío por la Liga de Primera. Este domingo los azules se deben medir contra Palestino por la fecha 18 del torneo en el Estadio Nacional.

En la previa de este encuentro, el técnico Fernando Gago tomó la palabra donde resaltó el regreso de Marcelo Díaz y la gran meta que tienen en la segunda parte del torneo.

Uno de los primeros temas que tocó en la conferencia de prensa fue el trabajo de la zona posterior del equipo “Creo muchísimo que el funcionamiento de la parte defensiva. Para evitar que nos lleguen. Muchas veces creemos e intentamos que se juegue lo más lejos de nuestro arco. Hay partidos donde se da esa posibilidad. El funcionamiento del equipo está en el proceso en el que queremos que vaya”, señaló.

Además, descartó estar planificando una dosificación en el equipo, considerando que en dos fechas más protagonizarán el Superclásico contra Colo Colo. “No estoy pensando en los partidos que vienen. Estoy pensando en poner el mejor equipo posible el domingo. Estamos con disposición de todos los futbolistas que puedan jugar todos los minutos. Jugará el que mejor esté”, indicó.

Y relacionado con este duelo, aseguró también que la meta está puesta en reducir la diferencia con el Cacique en la tabla. “Cien por ciento es la mentalidad que tenemos. El objetivo que tenemos es llegar a la última fecha con posibilidades. Estoy más que claro que ese es el compromiso que tiene el plantel. Vamos a tratar de luchar todos los partidos”.

En cuanto a Palestino, aseguró que “el análisis lo tenemos hecho. (Guillermo Farré) es un técnico que lo conozco, no me acuerdo si lo he enfrentado. Tenemos que hacer lo que venimos haciendo nosotros. Sostenerlo en los minutos de juego. Creo que va a ser un lindo partido”.

A su vez, tuvo palabras para la situación judicial que enfrenta la U. “No, no lo sabía y yo me concentro en lo deportivo. Lo dije la conferencia pasada. Hay algo externo que no nos tiene que cambiar y modificar lo que vivimos nosotros día a día acá”.

“Ya habló la presidenta, ya hablaron las partes que tienen que hablar. Yo tengo que hablar de lo deportivo y de lo que creo y de lo que convivimos acá. Y eso es el buen ambiente que hay en el trabajo del grupo, de los jugadores, de cómo entrenan y eso es lo que me implica a mí”, agregó.

En la instancia también celebró el regreso de Marcelo Díaz en el triunfo sobre Unión San Felipe por la Copa Chile. “El otro día Marcelo entró muy bien. A medida de que vaya agarrando ritmo, sabemos el jugador que es. El otro día lo hizo muy bien. Esta semana entrenó a muy buen nivel y eso es importante”.

A su vez, informó que Octavio Rivero se encuentra en el último tramo de su proceso para volver a estar disponible. “Este fin de semana no va a estar convocado. Está en la última fase de su recuperación. Cada vez lo veo mejor, tiene muchas ganas de estar disponible. Es un chico que nos va a dar mucho desde su calidad futbolística. Es un proceso que está en la última fase. Vamos a ir viendo día a día”.

Por último, valoró la polifuncionalidad de los jugadores. “Creo que los futbolistas se van adaptando y entendiendo posiciones de juego a medida que van jugando. También está la posibilidad de lo que da el sistema que quiere el entrenador. Hay jugadores que mantienen su puesto y los van a mantener generalmente. Creo que lo más importante es jugar. Después podemos tener situaciones donde hay más o menos riesgo. A partir de eso, el futbolista no tiene que perder la esencia de querer gambetear”, cerró Fernando Gago.

El partido entre Universidad de Chile y palestino está programado para este domingo 9 de agosto a partir de las 20.00 horas en el Estadio Nacional.