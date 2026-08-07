SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    África se queda con Infantino: la CAF respalda “por unanimidad” al presidente de la FIFA

    Patrice Motsepe manifiesta su apoyo al presidente de la Federación Internacional en medio de la controversia por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise y la oposición de la UEFA.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    África se queda con Infantino: respalda “por unanimidad” al presidente de la FIFA. Foto: @fifamedia

    La Confederación Africana de Fútbol (CAF) manifestó su respaldo a Gianni Infantino. El organismo se pronunció en medio de la crisis generada por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). El apoyo fue expresado este jueves por el presidente del organismo, Patrice Motsepe.

    “La CAF ha respaldado hoy por unanimidad la actualización conjunta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del secretario general, Mattias Grafström, sobre la iniciativa FIFA Forward Enterprise”, señaló Motsepe en un comunicado. El dirigente también se refirió a la forma en que fue tramitado el proyecto. “Se cometieron errores”, indicó.

    Motsepe agregó que el Comité Ejecutivo de la CAF agradeció el respaldo que Infantino ha entregado al continente durante su gestión. “Seguimos trabajando para situar al fútbol africano entre los mejores del mundo. Hay que cumplir con las mejores prácticas mundiales de gobernanza, transparencia y auditoría”, sostuvo.

    Infantino junto a Patrice Motsepe. Foto: @fifamedia

    Además, remarcó la posición de la confederación. “Para nosotros, en África, el cumplimiento de la gobernanza, el debido proceso y la transparencia es crucial y no negociable, ya que esta es la práctica y la conducta que esperamos de nuestros gobiernos, empresas y otras instituciones y organizaciones. Esta es también la conducta que se espera de la CAF”, afirmó.

    El respaldo de la CAF se produce días después de que la FIFA retirara la propuesta para crear FIFA Forward Enterprise, una empresa que estaba destinada a administrar y vender los derechos comerciales del Mundial. Pese a la caída del proyecto, la UEFA mantiene una posición crítica y de oposición ante Infantino. Se han sumado la Concacaf y la AFC. La Conmebol, en tanto, se desmarcó de la FFE, pero rechazó los llamados a anticipar la salida del timonel de la Federación Internacional.

    Tras una reunión de la dirigencia en Rabat, Marruecos, la FIFA reconoció que hubo errores en la conducción del proceso, aunque expresó su respaldo a Infantino y anunció que adoptará medidas contra quienes ataquen la reputación del presidente del organismo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalÁfricaGianni InfantinoPatrice MotsepeCAFConfederación Africana de FútbolFIFAFIFA Forward Enterprise

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    Kast evalúa que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Lo más leído

    1.
    Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

    Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

    2.
    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    3.
    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    4.
    En medio del fenómeno Vozinha: “futbolista” nigeriano se ofrece a Colo Colo con una inusual propuesta

    En medio del fenómeno Vozinha: “futbolista” nigeriano se ofrece a Colo Colo con una inusual propuesta

    5.
    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    6.
    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana
    Chile

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes
    Negocios

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
    Tendencias

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno
    El Deportivo

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud
    Cultura y entretención

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree
    Mundo

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres
    Paula

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón