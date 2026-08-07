África se queda con Infantino: la CAF respalda “por unanimidad” al presidente de la FIFA

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) manifestó su respaldo a Gianni Infantino. El organismo se pronunció en medio de la crisis generada por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). El apoyo fue expresado este jueves por el presidente del organismo, Patrice Motsepe.

“La CAF ha respaldado hoy por unanimidad la actualización conjunta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del secretario general, Mattias Grafström, sobre la iniciativa FIFA Forward Enterprise”, señaló Motsepe en un comunicado. El dirigente también se refirió a la forma en que fue tramitado el proyecto. “Se cometieron errores”, indicó.

Motsepe agregó que el Comité Ejecutivo de la CAF agradeció el respaldo que Infantino ha entregado al continente durante su gestión. “Seguimos trabajando para situar al fútbol africano entre los mejores del mundo. Hay que cumplir con las mejores prácticas mundiales de gobernanza, transparencia y auditoría”, sostuvo.

Infantino junto a Patrice Motsepe. Foto: @fifamedia

Además, remarcó la posición de la confederación. “Para nosotros, en África, el cumplimiento de la gobernanza, el debido proceso y la transparencia es crucial y no negociable, ya que esta es la práctica y la conducta que esperamos de nuestros gobiernos, empresas y otras instituciones y organizaciones. Esta es también la conducta que se espera de la CAF”, afirmó.

El respaldo de la CAF se produce días después de que la FIFA retirara la propuesta para crear FIFA Forward Enterprise, una empresa que estaba destinada a administrar y vender los derechos comerciales del Mundial. Pese a la caída del proyecto, la UEFA mantiene una posición crítica y de oposición ante Infantino. Se han sumado la Concacaf y la AFC. La Conmebol, en tanto, se desmarcó de la FFE, pero rechazó los llamados a anticipar la salida del timonel de la Federación Internacional.

Tras una reunión de la dirigencia en Rabat, Marruecos, la FIFA reconoció que hubo errores en la conducción del proceso, aunque expresó su respaldo a Infantino y anunció que adoptará medidas contra quienes ataquen la reputación del presidente del organismo.