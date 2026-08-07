Amenazas y medidas para “proteger su reputación”: la FIFA blinda a Gianni Infantino en medio de la peor crisis de su mandato. Foto: @fifamedia

La FIFA cierra filas en torno a Gianni Infantino en medio de la mayor crisis que enfrenta el presidente del organismo desde que asumió el cargo en 2016. En una reunión realizada este miércoles en Rabat, Marruecos, la cúpula dirigencial expresó su respaldo al dirigente suizo-italiano. El timonel reconoció errores en la tramitación del proyecto del FIFA Forward Enterprise (FFE). También advirtió que tomará medidas para proteger su reputación.

El encuentro reunió a Infantino, al secretario general Mattias Grafström y a integrantes de la Junta Directiva de la FIFA. Al término de la cita, la organización difundió un comunicado en el que ratificó su “pleno apoyo” al timonel, a quien definieron como “el único funcionario elegido por las 211 federaciones miembro”.

Autocrítica y amenazas

La reunión se produjo pocos días después de que la FIFA retirara la propuesta para crear el FIFA Forward Enterprise, una estructura que iba a estar destinada a administrar los derechos comerciales de las competencias del organismo, incluido el Mundial.

El proyecto contemplaba la creación de una empresa valorada en US$ 20 mil millones, de la cual se pretendía vender una participación minoritaria por US$ 4.200 millones a inversionistas privados. Ahí aparecían empresarios cercanos a Donald Trump. La iniciativa debía ser sometida a la aprobación del Consejo de la FIFA y las asociaciones. Sin embargo, la propuesta encontró resistencia. Ante ese escenario, la FIFA decidió retirar el proyecto antes de iniciar el proceso de votación.

Tras la reunión en Marruecos, la organización reconoció errores en la manera en que fue conducida la iniciativa. “Se acordó que no era la intención que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro se sintieran excluidos del proceso y que este debería haberse gestionado de otra manera. Asimismo, se reconoció que también se cometieron errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación”, señala.

Pese a esto último, la FIFA sostiene que todas las actuaciones relacionadas con el proyecto FIFA Forward Enterprise se realizaron dentro del marco normativo vigente del organismo.

También apuntan a resguardar la reputación de Infantino. “Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger su nombre”, consigna la misiva.

Infantino y la Copa del Mundo. Jia Haocheng

La peor semana de Infantino

El respaldo institucional llega después de varios días marcados por cuestionamientos a la conducción de Infantino. La iniciativa para crear FFE generó críticas desde todo el mundo.

Hoy la UEFA encabeza la oposición. Tras la retirada del plan, el organismo europeo emitió un comunicado en el que sostuvo que la propuesta había sido elaborada mediante un proceso “opaco” y pidió identificar a los responsables de la iniciativa.

Durante los últimos días también aparecieron antecedentes sobre el funcionamiento que habría tenido FIFA Forward Enterprise. Según documentación publicada por el diario británico The Times, la compañía contemplaba una estructura de remuneraciones que superaban los US$ 60 millones anuales para Infantino. Además, el dirigente podía asumir funciones ejecutivas en la empresa una vez terminada su etapa al frente de la FIFA.

En paralelo, New York Post informó que Infantino buscó respaldo político en Donald Trump para enfrentar la crisis generada tras el fracaso del proyecto. El presidente de la FIFA intentó coordinar conversaciones con las autoridades durante la última semana.

La controversia también alcanzó la organización del Mundial 2026. The New York Times informó que varias ciudades estadounidenses que fueron sede del torneo solicitaron aclaraciones respecto de un aporte económico que, según autoridades locales, habría sido comprometido verbalmente por ejecutivos de la FIFA para proyectos de legado posteriores a la competencia.

En ese contexto, la reunión de Rabat representó la primera respuesta institucional de la dirigencia de la FIFA. En Zúrich buscan entregar una señal de continuidad con Infantino. Sin embargo, por primera vez el suizo-italiano tambalea de cara a un cuarto eventual período consecutivo. Las elecciones del organismo serán en marzo. Algunas asociaciones y actores del fútbol apuntan a que renuncie antes.