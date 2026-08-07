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    La poeta Roxana Miranda Rupailaf debuta en la narrativa con el libro de relatos Dos corazones tengo

    La editorial sureña La Maña publica Dos corazones tengo, el primer libro de narrativa de la destacada poeta mapuche huilliche Roxana Miranda Rupailaf. Con una reconocida trayectoria en la poesía, la escritora explora por primera vez el relato breve en un volumen que entrelaza historias familiares, oralidad, territorio y ficción para rendir homenaje a quienes marcaron su vida. El libro será presentado el 14 de agosto en Gato Caulle Librería, Valdivia; el 4 de septiembre en el Centro Cultural de Osorno; y próximamente en Santiago, fecha y lugar por confirmar.

    Por 
    Equipo de Culto

    Escrito durante la pandemia, Dos corazones tengo reúne relatos inspirados en vivencias personales y en las historias transmitidas por su entorno familiar y comunitario. Desde Rahue, en Osorno, Miranda construye un retrato de la ciudad popular: sus cantinas, ferias, boxeadores, amistades y personajes anónimos. El libro propone una mirada distinta sobre un territorio habitualmente asociado a la cultura ganadera, poniendo en primer plano la identidad mapuche huilliche que atraviesa su historia cotidiana.

    “Creo que lo que me llevó a escribir estos relatos fue la necesidad de retratar, de forma más íntima, mi universo personal y el territorio de la infancia. En el mundo rural del que proviene mi familia existe una oralidad vastísima; sentía que debía hablar desde ese lugar, que era una deuda con mis muertos”, dice Roxana Miranda.

    Aunque se trata de su incursión en la narrativa, la autora reconoce que el libro mantiene el pulso de su escritura poética. Los relatos dialogan constantemente con la memoria emocional y con una tradición oral que trasciende la experiencia individual.

    “La escritura es colectiva; por eso, estas páginas entraman relatos que trascienden mis propios recuerdos. En el fondo, la obra surge como la necesidad íntima de mantener el vínculo con el espíritu de mis muertos, que de cierta manera siguen presentes en este diálogo literario”, explica.

    El título del libro proviene de un canto mapuche huilliche: “Dos corazones tengo, uno de vida y otro de muerte”, una referencia a la shumpall y su corazón desdoblado, figura y voz predominante en la obra de Roxana Miranda.

    La publicación incorpora además una secuencia de fotografías del artista y poeta osornino Aukán Martínez. Sus imágenes, tomadas en las mismas calles que recorren los relatos, dialogan con el texto y profundizan la atmósfera del libro, donde conviven la religiosidad popular, la nocturnidad y la identidad huilliche.

    Con este lanzamiento, Editorial La Maña continúa consolidando un catálogo centrado en la literatura del territorio austral. Fundada en 2023, la editorial debutó con la colección de dramaturgia de Mateo Iribarren, cuyo primer volumen, Monster & El Divino Anticristo, obtuvo el Premio Mejores Obras Literarias 2024 en la categoría Dramaturgia, mientras que Sentido del Humor & La condición humana recibió el Premio Municipal de Literatura de Santiago 2025. Su línea editorial apuesta por autores emergentes y consagrados, la conservación de la memoria y los archivos, el cuidado del medioambiente y una forma de hacer libros que privilegia el ritmo lento por sobre las lógicas del mercado.

    Con Dos corazones tengo Roxana Miranda propone una entrada singular a su universo creativo: una narrativa donde las historias familiares, la ciudad de Osorno y el territorio mapuche huilliche dialogan para construir un retrato profundamente humano de la vida cotidiana en el sur.

    Más sobre:LibrosRoxana Miranda RupailafDos corazones tengoLibros Culto

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