LPD-94 Rapa Nui estará listo en mayo de 2029: Armada inicia construcción de su segundo buque multipropósito

Con la puesta de la quilla, pieza central de la base del casco, este jueves se dio inicio de manera formal a la construcción de la embarcación número 116 que realiza Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) en su planta industrial en Talcahuano.

La obra corresponde al segundo buque multipropósito del proyecto Escotillón IV, el LPD-94 Rapa Nui, con lo que prosigue el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval que desarrolla la Armada para el reemplazo de sus unidades de transportes anfibio.

La actividad para celebrar lo que se considera como el “nacimiento” del buque, tuvo lugar en la grada de construcción del astillero de Asmar Talcahuano y fue encabezada por el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera.

“Hoy comienza la construcción para ver el nacimiento de un buque que no solo servirá a la Armada de Chile, sino que va a unir y va a generar en la conciencia de todos los chilenos que este país es más que tierra, es más que territorio”, resaltó la autoridad naval.

Participaron, además, oficiales del Alto Mando Naval y autoridades como el secretario regional ministerial (seremi) de Gobierno del Biobío, Daniel Pacheco, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, el director regional de CORFO, James Argo, el embajador de la Cultura Rapa Nui, Lynn Rapu y el presidente de Ma’u Henua Ariki, Ariki Tepano.

La embarcación que llevará el nombre del pueblo Rapa Nui recibió una bendición ancestral de representantes del territorio polinésico chileno.

Obra estará lista en tres años

LPD son las siglas de la expresión Landing Platform Dock, que se podría traducir como muelle de transporte anfibio, y que denomina a embarcaciones de gran tonelaje cuya principal función es transportar personal y equipos a una zona de operaciones.

Desde la Armada destacan que el posicionamiento del bloque 51 del LPD - 94 Rapa Nui en la grada de construcción, que será el doble fondo de la sala de máquinas, es el punto en que el proyecto deja de ser la suma de planos, cálculos, materiales y componentes, y comienza a ser una nave que crecerá desde su base, bloque a bloque, hasta estar lista en mayo de 2029.

El director Asmar, contraalmirante José Miguel Hernández, destacó que si la botadura al mar del LPD Magallanes, realizada en junio, representó el paso de una obra hacia el encuentro con el océano, la puesta de la quilla del Rapa Nui permite recordar “que esa capacidad no se termina en un solo buque; se proyecta, se consolida y vuelve a comenzar con mayor experiencia y madurez técnica”.

“La puesta de la quilla del LPD Rapa Nui concentra varias dimensiones de nuestro trabajo. En la grada se encuentra el trabajo del astillero, con la confianza de la Armada, la precisión técnica con la tradición naval y la capacidad industrial de Asmar, con una necesidad estratégica del país (…). Por eso, este hito es parte de una trayectoria mayor, la de un Chile que decide sostener capacidades propias para servir desde el mar”, resaltó el contraalmirante Hernández.

El embajador de la Cultura Rapa Nui, Lynn Rapu, gradeció la invitación extendida por la Armada, para participar en la ceremonia, que simboliza la unión cultural de la isla con la institución.

“Nosotros somos muy creyentes. Creemos en Dios, en los espíritus, creemos en la madre tierra y en el mar y por eso quisimos hacer este homenaje para que haya muy buena energía en el trabajo que desarrolla Asmar y toda la gente involucrada en el proyecto”, expresó.