SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La economía de Estados Unidos destruyó empleos de forma sorpresiva durante julio

    El mercado esperaba para julio la creación de 85.000 puestos no agrícolas, pero finalmente se perdieron 23.000 empleos.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    MIKE SEGAR

    La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que la economía destruyó empleos cuando se esperaba que se generaran nuevas plazas de trabajo.

    Según lo que se reportó, el mes pasado se perdieron 23.000 puestos de trabajo no agrícola. Esto en el contexto de que el mercado esperaba que se informara la creación de 85.000 puestos de trabajo, según datos de Investing.

    “El empleo disminuyó en la educación del gobierno local y el comercio minorista. El empleo continuó con una tendencia al alza en la atención médica”, dijo el Departamento de Estados Unidos.

    La economía de Estados Unidos no destruía empleos desde febrero de 2026, cuando se perdieron 156.000 puestos de trabajo.

    Además, el cambio en el empleo total no agrícola en nómina para mayo se revisó a la baja de 129.000 nuevos puestos de trabajo a 63.000, y el cambio para junio se revisó a la baja de 57.000 empleos nuevos a 20.000.

    “Con estas revisiones, el empleo en mayo y junio combinado es 103.000 menor que lo informado anteriormente”, dijo la oficina en relación con los 83.000 puestos de trabajo que se crearon en ese periodo y versus los 186.000 empleos que se crearon en su momento.

    En tanto, la tasa de desempleo bajó del 4,2% al 4,1% con 6,9 millones de personas sin trabajo en Estados Unidos.

    “No representa una mejora real, ya que estuvo acompañada por una nueva reducción de la fuerza laboral y de la participación, mientras los salarios apenas crecieron 0,1% mensual y moderaron su avance anual a 3,2%”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

    La tasa de participación en la fuerza laboral cayó hasta el 61,4%, su nivel más bajo en más de cinco años.

    En tanto Reuters destacó que en julio los datos de empleo tienden a ser más débiles y que el mercado laboral, según los economistas consultados, se encuentra en un modo de “contratación lenta, despido lento”.

    Ante este contexto, los analistas coinciden en que los nuevos datos de empleos disminuyen la posibilidad de que la Reserva Federal (FED) suba las tasas de interés para contener la inflación por sobre el objetivo del 2%. La idea de una subida pronto tomó fuerza luego de que en la última reunión de la FED existirían votos para dicha medida.

    Ahora, tras la publicación del informe de empleo y según consignó CNCB, los operadores modificaron sus predicciones sobre cuándo podría subir los tipos la Reserva Federal. Las probabilidades de que esto ocurra en septiembre cayeron del 55% al 44% y del 69% al 57% para octubre, según el indicador FedWatch de precios de futuros del CME Group.

    Más sobre:EmpleoEconomíaEstados UnidosFedTasas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    Kast evalúa que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado

    Citas en la casa de Quiroz y Carter y los otros episodios no contados de la tramitación de la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Exministra de Minería del gobierno anterior por Codelco: “En ningún momento pensamos en que se enajenaran activos tan importantes”

    Exministra de Minería del gobierno anterior por Codelco: “En ningún momento pensamos en que se enajenaran activos tan importantes”

    2.
    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    3.
    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    4.
    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    5.
    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    6.
    Ticketplus se desploma en su debut en la Bolsa de Nueva York

    Ticketplus se desploma en su debut en la Bolsa de Nueva York

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana
    Chile

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes
    Negocios

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
    Tendencias

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno
    El Deportivo

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud
    Cultura y entretención

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree
    Mundo

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres
    Paula

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón