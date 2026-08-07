La economía de Estados Unidos destruyó empleos de forma sorpresiva durante julio

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que la economía destruyó empleos cuando se esperaba que se generaran nuevas plazas de trabajo.

Según lo que se reportó, el mes pasado se perdieron 23.000 puestos de trabajo no agrícola. Esto en el contexto de que el mercado esperaba que se informara la creación de 85.000 puestos de trabajo, según datos de Investing.

“El empleo disminuyó en la educación del gobierno local y el comercio minorista. El empleo continuó con una tendencia al alza en la atención médica”, dijo el Departamento de Estados Unidos.

La economía de Estados Unidos no destruía empleos desde febrero de 2026, cuando se perdieron 156.000 puestos de trabajo.

Además, el cambio en el empleo total no agrícola en nómina para mayo se revisó a la baja de 129.000 nuevos puestos de trabajo a 63.000, y el cambio para junio se revisó a la baja de 57.000 empleos nuevos a 20.000.

“Con estas revisiones, el empleo en mayo y junio combinado es 103.000 menor que lo informado anteriormente”, dijo la oficina en relación con los 83.000 puestos de trabajo que se crearon en ese periodo y versus los 186.000 empleos que se crearon en su momento.

En tanto, la tasa de desempleo bajó del 4,2% al 4,1% con 6,9 millones de personas sin trabajo en Estados Unidos.

“No representa una mejora real, ya que estuvo acompañada por una nueva reducción de la fuerza laboral y de la participación, mientras los salarios apenas crecieron 0,1% mensual y moderaron su avance anual a 3,2%”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

La tasa de participación en la fuerza laboral cayó hasta el 61,4%, su nivel más bajo en más de cinco años.

En tanto Reuters destacó que en julio los datos de empleo tienden a ser más débiles y que el mercado laboral, según los economistas consultados, se encuentra en un modo de “contratación lenta, despido lento”.

Ante este contexto, los analistas coinciden en que los nuevos datos de empleos disminuyen la posibilidad de que la Reserva Federal (FED) suba las tasas de interés para contener la inflación por sobre el objetivo del 2%. La idea de una subida pronto tomó fuerza luego de que en la última reunión de la FED existirían votos para dicha medida.

Ahora, tras la publicación del informe de empleo y según consignó CNCB, los operadores modificaron sus predicciones sobre cuándo podría subir los tipos la Reserva Federal. Las probabilidades de que esto ocurra en septiembre cayeron del 55% al 44% y del 69% al 57% para octubre, según el indicador FedWatch de precios de futuros del CME Group.