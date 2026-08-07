Ingresan proyecto para declarar feriado el jueves 17 de septiembre y así extender las Fiestas Patrias

Queda poco más de un mes para celebrar las Fiestas Patrias, que en esta oportunidad se extenderán desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de septiembre.

Considerando que solo serán tres días de celebración, la diputada Zandra Parisi (PDG) ingresó un proyecto de ley para declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026 , con el objetivo de extender los festejos.

La iniciativa plantea que las Fiestas Patrias representan “la celebración civil más importante de nuestro país”, al constituir un espacio de encuentro familiar, preservación de la identidad cultural y descanso para los trabajadores.

Este año los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre coincidirán con viernes y sábado, lo que reduce el espacio tradicional de celebración y dificulta el traslado entre regiones.

En ese sentido, el proyecto busca “facilitar el descanso” de las familias, además de apoyar a sectores como el turismo, la gastronomía, los emprendedores y las pymes.

“Estoy segura que los rubros del turismo, gastronómico, los emprendedores y nuestras pymes van a estar felices”, afirmó Parisi.

En sus fundamentos, el proyecto señala que la extensión de días festivos puede incrementar la ocupación hotelera, la demanda en restaurantes y el consumo en comercios locales, especialmente en zonas turísticas y regiones receptoras de visitantes.

imagen referencial. DEDVI MISSENE

Además, la iniciativa advierte que concentrar los desplazamientos en pocos días “ aumenta el riesgo de accidentes en carreteras ” , debido a que miles de personas se verán obligadas a viajar durante las mismas jornadas de celebración.

Con todo, Parisi hizo un llamado al Ejecutivo para respaldar la propuesta.

“Estoy segura que el gobierno del Presidente Kast, frente a todo su equipo, va a apoyar esta iniciativa y va a querer que haya un día más de celebración en este 18 de septiembre”, sostuvo.

La idea matriz del proyecto establece, por única vez, el carácter de feriado legal para el jueves 17 de septiembre de 2026, integrándolo formalmente a las celebraciones de Fiestas Patrias.