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    Schalper llama al oficialismo a priorizar iniciativas de La Moneda: “Nos van a medir en la medida en que cumplamos esas agendas”

    El jefe de la bancada de diputados de RN señaló que si bien todos los proyectos son importantes “gobernar es priorizar y cuando uno toma la decisión de ser parte de los partidos de gobierno, uno toma la decisión de priorizar”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Diputado Diego Schalper (RN).

    El jefe de la banca de diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, hizo un fuerte llamado al oficialismo a priorizar la agenda de La Moneda.

    Esto, en medio de una serie de presiones desde colectividades que son fuerza de gobierno al impulsar propuestas distintos a los ejes de la administración del Presidente José Antonio Kast.

    Entre otros, el indulto general para uniformados condenados en el marco del estallido social de 2019, la privatización de Codelco o aquel denominado “Escucha su corazón”, que busca obligar a que las mujeres y niñas que solicitan un aborto bajo las tres causales legales deban escuchar los latidos fetales previo al procedimiento.

    En diálogo con radio Pauta, Schalper contó que en una reunión con el jefe de la bancada de republicanos, Benjamín Moreno, acordaron “impulsar con exclusividad y énfasis las agendas del gobierno”.

    “La dirección de las directivas de las jefaturas va a ser poner exclusivamente el foco en las agendas del gobierno. Porque al final nosotros tenemos hoy día la tarea principal de impulsar la economía, de mejorar los niveles de ingreso de los chilenos y de enfrentar al crimen organizado”, señaló.

    En sus palabras, el congresista da cuenta de las principales iniciativas de La Moneda como la recién despachada megarreforma, la agenda laboral y el plan de seguridad que fue presentado en los días previos y que es el nuevo foco de Palacio.

    En esa línea, Schalper destacó: “Todos los otros temas son importantes, pero gobernar es priorizar, y cuando uno toma la decisión de ser parte de los partidos de gobierno, uno toma la decisión de priorizar”.

    El parlamentario emplazó a todo su sector a “tener foco” y no desviar esas prioridades.

    “Yo lo que le pido especialmente a las directivas, a las jefaturas de los partidos oficialistas, que tengamos foco en las prioridades de los chilenos”, enfatizó.

    Luego reforzó esa postura: “Yo lo que pido es que pongamos el foco en la agenda del gobierno, porque nos van a medir en la medida en que cumplamos esas agendas con la inmensa mayoría de los chilenos”.

    Más sobre:Diego SchalperRenovación NacionalGobiernoAgendaOficialismoOposiciónFrente AmplioPartido ComunistaSocialismo Democrático

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