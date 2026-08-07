Histórico: Sofía Contreras firma un resultado inédito para Chile en el Mundial Sub 20 de atletismo

Sofía Contreras hace historia. La atleta chilena consiguió el mejor resultado para una saltadora nacional en un Campeonato Mundial de Atletismo, luego de finalizar en el séptimo lugar de la final del salto largo en el certamen Sub 20 que se disputa en Oregon, Estados Unidos.

La representante nacional registró una marca de 6,20 metros en la definición de la especialidad, cifra que la ubicó entre las mejores competidoras de la competencia. Quedó a solo tres centímetros de superar su propio récord de Chile.

En la instancia decisiva de este viernes logró mejorar el registro de 6,09 metros conseguido en la jornada anterior. Ese número le había permitido clasificar a la final.

Con este resultado, Contreras alcanza un registro inédito para el atletismo chileno. Nunca antes una saltadora del país, ya fuera en categoría juvenil o adulta, había conseguido una ubicación similar.

La Federación Atlética de Chile destacó la actuación de la deportista. “En una emocionante final del salto largo femenino en el Mundial U20 de Oregon 2026, Sofía se instaló entre las ocho mejores del mundo y completó una actuación histórica para el atletismo chileno, compitiendo de igual a igual con las principales especialistas de su categoría”, señaló la entidad nacional a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que Contreras combina su carrera deportiva con sus estudios universitarios. Actualmente cursa la carrera de Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el atletismo se especializa en las pruebas de salto largo y salto triple.

La atleta ha desarrollado su carrera en ambas disciplinas y en los últimos años ha establecido marcas que la han consolidado como una de las principales exponentes nacionales en las pruebas de saltos. Posee una medalla de oro iberoamericana.

El Team Chile, a través de sus canales oficiales, también elevó el logró de Contreras y destacó que se trata de un registro sin precedentes para la disciplina. “Notable, Sofía”, remataron.