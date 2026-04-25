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    Presidente de la Federación Atlética de Chile le responde a Martina Weil: “Tenemos una deuda con los deportistas”

    El presidente de la Federación Atlética de Chile aborda los dichos de Martina Weil, quien señaló que los entrenadores en el país no son profesionales. Valora el trabajo que ha realizado junto a su directorio, pero reconoce que deben darles más herramientas a los técnicos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Luis Figueroa, presidente de la Fedachi: “Tenemos una deuda con los atletas; uno debe tomar las críticas con altura de miras”.

    Luis Figueroa preside la Federación Atlética de Chile desde 2024. Dice que está conforme con el trabajo realizado, pero reconoce deudas con los deportistas. Toma las críticas de Martina Weil como algo constructivo, que los invite a seguir trabajando.

    ¿Cómo evalúa el momento del atletismo en Chile?

    Hemos dado pasos agigantados para poder sumar eventos de mayor calidad y en cuanto a la cantidad de recursos también. Para poder tener un Orlando Guaita en 2027 hay que tener 75 mil dólares. Entonces encuentro que nuestras gestiones como directorio, como federación propiamente tal, han sido bastante buenas.

    ¿No tienen ninguna deuda con la disciplina?

    La deuda la tenemos con los atletas. Aunque lo hagamos todo, siempre va a ser poco frente a las necesidades. Hay atletas de iniciación, de proyección, de rendimiento y de alto rendimiento. Si lo llevamos a un plano genérico, siempre va a ser poco lo que hagamos hasta que cambiemos todo el sistema. Hay que concretar un plan estratégico y hacer el seguimiento desde que se detecta un talento hasta que lo llevamos a un campeonato mundial o Juegos Olímpicos. Siempre se habló que hubo una planificación estratégica, pero nunca hubo nada concreto, no estaba en el papel, no había nada. Con este directorio hemos estado buscando que eso sí se materialice.

    Martina Weil dijo que en Chile los entrenadores no son profesionales, ¿qué le parecen esas críticas?

    Todas las críticas, cuando son constructivas, son buenas. Uno tiene que hacerse un mea culpa como técnico entrenador. Yo soy presidente, pero también me inicié como técnico entrenador. Uno también tiene que tomar eso con altura de miras. Se puede mejorar capacitando y para eso nosotros como federación estamos llanos en colaborar para tener técnicos entrenadores con las herramientas necesarias.

    Luis Figueroa, presidente Federación Atlética de Chile. Foto: @figueroaloncon

    Entonces usted comparte la crítica...

    No puedo criticar a ningún colega. De acuerdo a las herramientas que tienen, dan lo mejor posible. Si por algún motivo a nuestros técnicos entrenadores les falta algo, porque nuestros deportistas tienen otro tipo de trayectorias, otras realidades, debemos ponernos a la altura. Si el atleta va aumentando su nivel, nosotros como técnicos entrenadores también tenemos que hacerlo. Para eso, lo sigo reiterando, tenemos que darles las herramientas.

    ¿Cómo ve el nivel de los atletas chilenos?

    Nuestro país va bien, pero si tuviéramos más recursos, más dinero, podría ser mayor el beneficio a nuestros deportistas para tener la tranquilidad de que pueden estar en un mejor nivel, con otro tipo de tecnología y planificación.

    ¿Falta apoyo del Estado y el ámbito privado?

    Los gobiernos lo han hecho bien, más allá del sector. Se han puesto la mano en el bolsillo con el atletismo. Sería fantástico que empresas privadas también se empapen del atletismo. Entiendo que hay deportes más masivos, pero somos la segunda disciplina mejor considerada. Quedó comprobado en Santiago 2023.

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