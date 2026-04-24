No defenderá el bicampeonato: Carlos Alcaraz confirma que se pierde Roland Garros por lesión
Carlos Alcaraz, actual 2° del ranking ATP, no podrá ir por el tricampeonato del certamen francés. También se baja del Masters 1000 de Roma.
Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) no llega a París. El español confirmó que se perderá por lesión el Roland Garros, certamen que ganó en 2024 y 2025. También se bajó del Masters 1000 de Roma. El número dos del mundo tiene una lesión en su muñeca.
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