¿Se pierde Roland Garros? La lesión que pone en duda la presencia de Carlos Alcaraz en el Grand Slam

Carlos Alcaraz vive un momento complicado en su carrera. El tenista español, quien se retiró en la segunda ronda del ATP de Barcelona por un problema en su muñeca, también debió marginarse del Masters de Madrid.

Por lo mismo, su presencia en Roland Garros también se ha puesto en duda. Más aún después de que Mundo Deportivo diera a conocer una fotografía en la que se le ve con una férula en la zona de la dolencia.

Según a dado a conocer Feliciano López, actual director del Masters 1000 de Madrid, el panorama no es mu alentador. “Yo he tenido esa lesión. No he hablado con él y no he hablado tampoco con el médico, pero por lo que he podido escuchar es una lesión muy típica del mundo del tenis. Yo creo que el tendón de la muñeca lo tiene un poco inflamado, imagino, espero que no esté roto y ahora toca recuperar. No es una lesión muscular por sobrecarga porque has llegado cansado de Montecarlo y te puede pasar algo así”, aseguró en diálogo con Onda Cero.

“Es una lesión que en la muñeca hay muchos pequeños huesos, tendones... Yo estuve dos meses parado más o menos. No sé cómo es la suya (su lesión) y el alcance. Yo estuve dos meses, pero claro, yo cuando me lo hice no podía casi sostener la raqueta en la mano hasta que pasaron unos días. Él terminó el partido”, amplió.

La imagen que fue compartida por Mundo Deportivo en la que se ve la muñeca de Alcaraz.

“Bueno, al final yo lo que le deseo es que se recupere lo antes posible porque es una temporada importante para él. Es verdad que Carlos gana en todas las pistas, pero es Madrid, luego viene Roma y luego viene Roland Garros, donde además defiende el título. Son 4.000 puntos en juego y el prestigio de tres grandísimos torneos. Entonces, Madrid no, Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros, ojalá”, remarcó.

Quien también se refirió a la lesión y a la batalla que sostiene el hispano con Jannik Sinner fue Boris Becker. “Es cierto que Alcaraz se lesiona con más frecuencia que Sinner, pero se debe a su estilo. Tiene un estilo diferente al de Sinner. Yo llamo a Sinner Djokovic 2.0, con un estilo similar desde el fondo de la pista, muy consistente. Además, gana sus partidos rápidamente. Alcaraz suele perder un set y tiene que jugar tres horas. Eso le pasa factura a su cuerpo”, indicó a Eurosport.