SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Se pierde Roland Garros? La lesión que pone en duda la presencia de Carlos Alcaraz en el Grand Slam

    El tenista español presenta una dolencia en la muñeca que lo obligó a quedar fuera del Masters 1000 de Madrid.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Carlos Alcaraz

    Carlos Alcaraz vive un momento complicado en su carrera. El tenista español, quien se retiró en la segunda ronda del ATP de Barcelona por un problema en su muñeca, también debió marginarse del Masters de Madrid.

    Por lo mismo, su presencia en Roland Garros también se ha puesto en duda. Más aún después de que Mundo Deportivo diera a conocer una fotografía en la que se le ve con una férula en la zona de la dolencia.

    Según a dado a conocer Feliciano López, actual director del Masters 1000 de Madrid, el panorama no es mu alentador. “Yo he tenido esa lesión. No he hablado con él y no he hablado tampoco con el médico, pero por lo que he podido escuchar es una lesión muy típica del mundo del tenis. Yo creo que el tendón de la muñeca lo tiene un poco inflamado, imagino, espero que no esté roto y ahora toca recuperar. No es una lesión muscular por sobrecarga porque has llegado cansado de Montecarlo y te puede pasar algo así”, aseguró en diálogo con Onda Cero.

    Es una lesión que en la muñeca hay muchos pequeños huesos, tendones... Yo estuve dos meses parado más o menos. No sé cómo es la suya (su lesión) y el alcance. Yo estuve dos meses, pero claro, yo cuando me lo hice no podía casi sostener la raqueta en la mano hasta que pasaron unos días. Él terminó el partido”, amplió.

    La imagen que fue compartida por Mundo Deportivo en la que se ve la muñeca de Alcaraz.

    “Bueno, al final yo lo que le deseo es que se recupere lo antes posible porque es una temporada importante para él. Es verdad que Carlos gana en todas las pistas, pero es Madrid, luego viene Roma y luego viene Roland Garros, donde además defiende el título. Son 4.000 puntos en juego y el prestigio de tres grandísimos torneos. Entonces, Madrid no, Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros, ojalá”, remarcó.

    Quien también se refirió a la lesión y a la batalla que sostiene el hispano con Jannik Sinner fue Boris Becker. “Es cierto que Alcaraz se lesiona con más frecuencia que Sinner, pero se debe a su estilo. Tiene un estilo diferente al de Sinner. Yo llamo a Sinner Djokovic 2.0, con un estilo similar desde el fondo de la pista, muy consistente. Además, gana sus partidos rápidamente. Alcaraz suele perder un set y tiene que jugar tres horas. Eso le pasa factura a su cuerpo”, indicó a Eurosport.

    Lee también:

    Más sobre:TenisCarlos AlcarazRoland GarrosMasters de Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Orquesta Marga Marga regresa al Centro para las Artes Zoco con el ciclo “Cuatro siglos de resonancia”

    Estreno GAM: obra evidencia el poder del lenguaje en la era digital

    Con Eduardo Sacheri, Agustina Bazterrica y Nicole: Festival Penguin Providencia extiende a tres días su edición 2026

    Conductor de bus y auxiliar mueren en choque con camión en Tocopilla

    La creciente pugna entre Renovación Nacional y el Partido Republicano por su coexistencia en el gobierno de Kast

    El pliego de peticiones del PPD, el PDG y los liberales para abrirse al megaproyecto de Kast

    Lo más leído

    1.
    “No los aguantamos”: la anécdota entre Diego Lugano y el presidente de Uruguay que involucra a la selección chilena

    “No los aguantamos”: la anécdota entre Diego Lugano y el presidente de Uruguay que involucra a la selección chilena

    2.
    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    La mundialista Roja Sub 17 le da vuelta el marcador a Uruguay y se queda con el quinto lugar del Sudamericano

    3.
    El cerebro tras el origen de Cruzados: quién es Jorge O’Ryan, el histórico expresidente de la UC que vuelve al directorio

    El cerebro tras el origen de Cruzados: quién es Jorge O’Ryan, el histórico expresidente de la UC que vuelve al directorio

    4.
    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    La particular reflexión de Natalia Duco: “La prioridad del Ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”

    5.
    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Conductor de bus y auxiliar mueren en choque con camión en Tocopilla
    Chile

    Conductor de bus y auxiliar mueren en choque con camión en Tocopilla

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    La creciente pugna entre Renovación Nacional y el Partido Republicano por su coexistencia en el gobierno de Kast

    Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada a 988.933 contribuyentes
    Negocios

    Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada a 988.933 contribuyentes

    Por qué el salario mínimo no debe subir sobre la inflación, según LyD

    “Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia
    Tendencias

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.4

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    ¿Se pierde Roland Garros? La lesión que pone en duda la presencia de Carlos Alcaraz en el Grand Slam
    El Deportivo

    ¿Se pierde Roland Garros? La lesión que pone en duda la presencia de Carlos Alcaraz en el Grand Slam

    El cerebro tras el origen de Cruzados: quién es Jorge O’Ryan, el histórico expresidente de la UC que vuelve al directorio

    Nicolás Jarry se baja antes de competir y Christian Garin supera a Ugo Blanchet en la qualy del Masters de Madrid

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología
    Tecnología

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Orquesta Marga Marga regresa al Centro para las Artes Zoco con el ciclo “Cuatro siglos de resonancia”
    Cultura y entretención

    Orquesta Marga Marga regresa al Centro para las Artes Zoco con el ciclo “Cuatro siglos de resonancia”

    Estreno GAM: obra evidencia el poder del lenguaje en la era digital

    Con Eduardo Sacheri, Agustina Bazterrica y Nicole: Festival Penguin Providencia extiende a tres días su edición 2026

    De Wall Street a la energía renovable: los grandes ganadores de la guerra en Irán
    Mundo

    De Wall Street a la energía renovable: los grandes ganadores de la guerra en Irán

    Trump cree que es “altamente improbable” una prórroga del alto al fuego en Irán

    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores