Rectora electa de la U. de Chile defiende continuidad del SAE: “El algoritmo funciona bien, es muy flexible y permite adaptaciones”

La recientemente electa rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, abordó esta jornada la polémica en torno a la continuidad del Sistema de Admisión Escolar (SAE), instrumento que el gobierno anunció busca modificar.

Según ya ha manifestado al respecto Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) que presidió la última mesa técnica convocada para analizar y proponerle mejoras al Sistema de Admisión Escolar, las mejoras al SAE se pueden hacer en el algoritmo actual, no eliminando el sistema por completo.

Esta idea es compartida por la rectora electa de la U. de Chile, quien destacó positivamente el funcionamiento del SAE hasta ahora.

“Creo que el Sistema de Admisión Escolar es muy importante y que el algoritmo funciona muy bien y es muy flexible. Por tanto, uno puede hacer adaptaciones al algoritmo”, señaló en entrevista esta tarde con T13.

En esto, destacó que lo más importante de esta herramienta “es esta admisión centralizada”, ya que lo que pasaba antes de aplicar el SAE “es que eran los establecimientos educacionales los que seleccionaban, y no las familias”

“ Había una idea de que tú ibas a seleccionar, pero la verdad es que tú finalmente ibas al establecimiento que sí te aceptaba . El Sistema de Admisión Escolar permite una asignación bien óptima en términos de familias a los establecimientos”, señaló.

Si bien hay una alto porcentaje en donde el estudiante queda entre sus primeras tres opciones de postulación, también hay excepciones. Y en ese sentido, apuntó Mizela, el sistema “siempre se puede mejorar”.

“Por ejemplo, a mí me tocó estar en una comisión y ahí había alcaldes de comunas rurales. Ellos decían, y con razón, de que a veces el sistema llevaba a un niño a la comuna de al lado, que significaba viajar mucho. Entonces, uno puede ajustar eso. Y se puede hacer porque, como digo, el algoritmo es muy flexible”, explicó.

En esto, fue enfática en señalar que no es partidaria de eliminarlo, sino de hacerle las mejoras que correspondan.

“Creo que hemos avanzado mucho teniendo este sistema, es un sistema que funciona bien. Yo siempre digo: las políticas uno las piensa en el papel, las implementa, y tras unos años de implementación uno tiene que evaluarlas y tiene que ajustar todo lo que sea necesario ajustar”, concluyó.