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    “En el camarín te voy a pegar, conch...”: la trama del fuerte choque entre Nelson Sepúlveda y Fernando Díaz

    En el partido frente a Coquimbo Unido, en el cierre de la participación lila en la Copa de la Liga, el volante increpó duramente al estratega. El futuro del futbolista en el club está en entredicho.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Nelson Sepúlveda, en el momento de la sustitución que derivó en la polémica con Fernando Díaz (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Para Deportes Concepción, el duelo ante Coquimbo Unido, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga podía, perfectamente, tratarse de una anécdota. Los lilas llegaban en el último puesto del grupo A, sin opciones de clasificar y la única motivación que podrían haber tenido era la de darle una mano a Colo Colo para desbancar a los piratas. Por lo demás, el sufrimiento penquista está en la Liga de Primera, en la que bregan por salir de los puestos de descenso.

    Sin embargo, el choque disputado en el Ester Roa Rebolledo terminó transformándose en un lío. La temprana sustitución de Nelson Sepúlveda, quien fue reemplazado en los 41′, derivó en una de las situaciones más controvertidas que han sucedido en el fútbol chileno en el último tiempo.

    “En el camarín te voy a pegar, conch...”: la trama del fuerte choque entre Nelson Sepúlveda y Fernando Díaz

    El volante dejó el campo de juego evidentemente molesto. El destinatario de su ira fue Fernando Díaz, el técnico morado. El estratega dio cuenta de la gravedad de la situación en las declaraciones que ofreció a TNT Sports al término del duelo. "Pésimo, porque yo también estoy molesto, así que está claro lo que va a pasar”, comenzó declarando. “Lo que tiene que pasar nomás. Va a pasar lo que tiene que pasar. Ahí lo vamos a ver”, agregó. “No comparto eso de que los jugadores salen calientes y pueden hacer lo que quieren. Hay educación y un respeto por la autoridad, y eso todos lo saben”. También reparó en lo insólito de la situación. "No (nunca me había pasado esto), por lo mismo sé lo que va a pasar. Son situaciones incompresibles, no deben pasar”, cerró.

    Lo que aún no estaba claro era el tenor de las palabras de Sepúlveda. Ahí radica la principal complicación para el mediocampista, quien insultó y amenazó gravemente al entrenador. “Si me sacai a mí, conch..., tenís que sacarlos a todos”, y “en el camarín te voy a pegar, conch...”, fueron las frases que pronunció el jugador, según revelaron a El Deportivo testigos de la situación.

    Finalmente, en todo caso, la situación no pasó de la bravata. En el vestuario no se produjo ninguna incidencia.

    Fernando Díaz, en el encuentro entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Las disculpas

    La conclusión automática fue que el futuro del jugador en el club sureño estaba sentenciada. Sin embargo, la decisión aún no está tomada. Sepúlveda se mantiene trabajando con sus compañeros, aunque no es incluido en todas las rutinas. Eso sí, la dirigencia que encabeza Diego Livingstone le pidió a Díaz que evacuara un informe relativo al exabrupto.

    En las últimas horas, Sepúlveda ofreció excusas a través de su cuenta en Instagram. “Quiero expresar mis sinceras disculpas a mi entrenador Fernando Díaz y su cuerpo técnico, a mis compañeros, a los hinchas, a los trabajadores del club y a los dirigentes de Deportes Concepción por la situación ocurrida durante el partido frente a Coquimbo Unido“, manifesta, inicialmente.

    "Como futbolista profesional, vivo cada encuentro con enorme intensidad y compromiso. En un momento de frustración deportiva reaccioné de una forma que no es la que corresponde“, añade, en la misma nota.

    Seguiré trabajando con humildad y dedicación para aportar al equipo y retribuir la confianza de quienes siempre nos apoyan”, concluye.

    Más sobre:Deportes ConcepciónConcepciónCarlos SepúlvedaFernando DíazFútbolFútbol NacionalCopa de la Liga

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