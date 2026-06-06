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    Fernando Díaz sentencia por televisión el futuro de Nelson Sepúlveda en Concepción: “Está claro lo que va a pasar”

    El Nano se molestó con la actitud del mediocampista, quien lo encaró por ser sustituido en el primer tiempo del partido ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Corría el minuto 41 del partido entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, en el Ester Roa. Los piratas disputaban la chance de clasificar a semifinales, mientras que los lilas ya estaban eliminados del certamen y jugaban por cumplir. Sin embargo, a Fernando Díaz, experimentado DT, no le tembló la mano para sustituir en ese instante a Nelson Sepúlveda, uno de los futbolistas que fue importante en el retorno de la institución a la máxima categoría.

    Lo que nadie se esperaba es que cuando el jugador de 34 años salió del campo, encaró al estratega por su decisión. Esta reacción del mediocampista molestó al Nano, quien no esperó llegar al camarín y anunció por televisión que este comportamiento traerá graves consecuencias.

    Una vez finalizado el encuentro, Díaz fue consultado por este hecho. Luego de hacer un análisis de la caída por 1-2, la que los hundió en el último lugar de la zona con un punto, el entrenador, con un tono sereno pero con el rostro serio, dio a entender que la estadía de Sepúlveda en los lilas se terminó: “Pésimo, porque yo también estoy molesto, así que está claro lo que va a pasar”, comenzó diciendo a TNT Sports. “Lo que tiene que pasar nomás. Va a pasar lo que tiene que pasar. Ahí lo vamos a ver”, agregó.

    Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Además, no justificó la reacción de su dirigido a causa de la frustración del momento: “No comparto eso de que los jugadores salen calientes y pueden hacer lo que quieren. Hay educación y un respeto por la autoridad, y eso todos lo saben”.

    “No (nunca me había pasado esto), por lo mismo sé lo que va a pasar. Son situaciones incompresibles, no deben pasar”, cerró.

    Cabe destacar que el exestratega campeón con Unión Española en 2005 arribó al León de Collao el 21 de mayo, tras la salida de Walter Lemma. En la Liga de Primera, el club hoy está en zona de descenso con 11 puntos, en el penúltimo lugar de la tabla.

    La última fecha de esta primera rueda la finalizarán contra Deportes Limache, una de las revelaciones del torneo, el domingo 14 de junio a las 12.30 horas.

    Más sobre:FútbolNelson SepúlvedaFernando DíazDeportes Concepción

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