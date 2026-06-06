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    Colo Colo, eliminado: Coquimbo Unido hace los deberes en Concepción y es semifinalista de la Copa de la Liga

    Los albos necesitaban una ayuda de los lilas, para llegar al duelo del domingo ante Huachipato con chances de clasificación. Esto no sucedió. El equipo de Hernán Caputto se impuso por 2-1 en el sur y se quedó con el grupo A.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Coquimbo Unido ganó en Concepción y es semifinalista de la Copa de la Liga. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    En el estadio Monumental estaban particularmente atentos con lo que iba a suceder esta noche en la Región del Biobío, respecto a la definición del grupo A de la Copa de la Liga. En la jornada final de la fase grupal, que no fue en simultáneo, Coquimbo Unido visitó a Deportes Concepción y obtuvo una importante victoria de 2-1, que no solo le permite timbrar su boleto a las semifinales. De paso, elimina a Colo Colo.

    El Cacique necesitaba una ayuda de los lilas, para llegar con chances al duelo del domingo contra Huachipato, en Talcahuano. Un tropiezo pirata le abría la puerta a los albos, en caso de un triunfo sobre los acereros. Pero si el campeón chileno ganaba en el sur, aseguraba su pasaje a la siguiente etapa (en la Copa de la Liga solo pasa el primero de cada zona).

    El equipo de Hernán Caputto se fue en ventaja al entretiempo. En los 21 minutos, un golazo de chilena de Benjamín Gazzolo abrió el marcador. La estirada de César Dutra no fue suficiente para evitar el 1-0 coquimbano.

    Para la parte complementaria, llegarían más emociones en las áreas. En la hora de partido, Concepción empató, mediante un cabezazo de Matías Cavalleri. El ex Unión La Calera anotó cinco minutos después de haber ingresado por Ethan Espinoza. Le resultó la movida a Fernando Díaz, quien estaba dirigiendo su segundo partido en el León de Collao. Este gol se celebró en Pedreros.

    Sin embargo, Coquimbo volvió a ponerse en ventaja. En los 66′, un testazo de Nicolás Johansen, anticipando al zaguero rival, batió al brasileño Dutra y colocó el 2-1 para los aurinegros. Nuevamente la visita quedaba con la clasificación a la mano. Los filibusteros terminaron sufriendo, encajonados en su terreno.

    Finalmente, los pupilos de Caputto hicieron la tarea y ganaron su lugar en las semifinales de la primera edición de la Copa de la Liga. Con 14 puntos en seis partidos, terminan en el primer puesto del grupo A. Coquimbo Unido sigue vivo en todos los frentes en los que compite. En agosto, tendrá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Platense. Mientras que en la Liga de Primera es uno de los escoltas de Colo Colo.

    Por contraparte, los albos quedaron eliminados. Así, pierde relevancia el choque del domingo ante Huachipato, donde Fernando Ortiz no tendrá disponible a los seleccionados, tanto en la adulta como en la Sub 20. Los tres grandes podrían quedar fuera en la fase grupal de un torneo que entrega como premio el cupo de Chile 3 para la Libertadores 2027.

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