Tribunal establece prisión preventiva para sujeto que robó y mató a un joven en Concepción

Una trágica situación se registró la madrugada del domingo en el centro de Concepción, en la Región del Biobío, cuando un hombre de 27 años apuñaló y dio muerte a un joven de 22.

Si bien el origen de lo ocurrido aún no está claro, el fiscal de Concepción, Andrés Barahona, explicó que, al momento de los hechos, la víctima y el victimario mantenían una discusión que fue subiendo de tono.

“Se da cuenta de que hubo discusiones al principio, no relacionadas necesariamente con un asalto. Esto fue mutando, escalando el nivel de violencia hasta que se transforma en un asalto ”, indicó el persecutor.

En concreto, el imputado le sustrajo el celular a la víctima, mientras le perpetraba diversas puñaladas.

El fiscal contó que el delincuente “comienza a lanzarle a la víctima diversas puñaladas hasta reducirlo, lo asesina quedando en el suelo y en el suelo le sustrae su celular”.

Por este motivo, se formalizó al sujeto por los delitos de robo con homicidio, y el Tribunal estableció su prisión preventiva. Además, determinó seis meses para la investigación del caso.

El persecutor aseguró que se seguirán realizando diligencias tendientes a esclarecer el hecho.

“Hay que analizar diversas imágenes, tomar otras declaraciones con más detalle para poder establecer bien cuál fue la dinámica de los hechos y cómo fue mutando de una discusión hasta un asalto con muerte”, sostuvo.