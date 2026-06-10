Hay casi 1.700 ópticas en Chile: Rotter & Krauss y GMO lideran un mercado atomizado

A principios de mayo, el grupo Empresas SB, ligada a la familia Yarur, anunció que llegó a un acuerdo vinculante con Hal Optical Investments B.V. para adquirir el 100% de las acciones de ópticas Rotter & Krauss. Se trata de su entrada al mercado de ópticas, adquiriendo una cadena minorista que, según los datos de Xbrein y GPS Property, lidera el mercado chileno.

Los datos muestran que a 2026, el rubro consolida un total de 1.687 ópticas en el país, de las cuales un 53% se ubica en la Región Metropolitana. Valparaíso concentra el 10,4% del total nacional, Biobío el 5,3%, Maule el 5,2%, Coquimbo el 4,2%, y Los Lagos el 4,1%. El resto de las regiones concentran menos de 4% cada una, de acuerdo a los datos de Xbrein.

En la Región Metropolitana hay 897 localizaciones y Santiago Centro es la comuna que concentra más ópticas, cun una participación del 41% en la capital. Dentro de la comuna, la mayor concentración de localizaciones de ópticas se encuentra en el sector Centro, principalmente en calle Mac Iver.

Las Condes es la segunda comuna más relevante y suma el 10,6%, siguiéndole Maipú con el 8,1% y Providencia con un 5,4%. El resto de las comunas tienen menos del 5%.

Tanto a nivel nacional como en la Región Metropolitana Rotter & Krauss es el que tiene mayor participación de mercado en número de sucursales. La firma, que pasará a ser de Empresas SB de ser aprobado por la Fiscalía Nacional Económica, tiene 122 locales, con una participación de 12,1% a nivel nacional. En la capital, tiene 44 sucursales, equivalente al 11,3%, con una mayor presencia dentro de Las Condes. Según su actual proppietario, Hal Trust, Rotter & Krauss el año pasado anotó una facturación consolidada de unos US$ 55 millones.

Su principal competidor es GMO, que consolida 108 locales en el país, que representa el 8,7% del mercado nacional, y cerca de un 7,3% en la Región Metropolitana. Otras cadenas relevantes son Ópticas Place Vendôme, Schilling, Econópticas, Sunglass Hut, aunque estas concentran menos de un 5% de participación tanto a nivel nacional como metropolitano.

Otras ópticas representan el 66,6% del mercado chileno y 68,5% en la RM, demostrando la atomización de la industria. “Pese a existir más de 500 marcas distintas, el promedio de presencia es de apenas 1,3 locales por marca, lo que confirma la alta fragmentación del mercado óptico en Santiago”, dicen desde GPS Property.

“Existe una gran cantidad de operadores independientes que compiten con cadenas consolidadas. Eso genera un mercado muy dinámico desde el punto de vista inmobiliario, donde la ubicación, visibilidad y cercanía al consumidor son factores clave para el desempeño comercial”, dice la gerente inmobiliaria de GPS Property, Claudia Sepúlveda.

Actualmente, hay más de 72.066 metros cuadrados de superficie de sala de venta total correspondientes a las ópticas en Chile, y 36.800 m2 en la Región Metropolitana. En promedio, cada sucursal cuenta con alrededor de 41 m2 y 43 m2 de sala de ventas. “Rotter & Krauss destaca por sobre las demás cadenas con más de 8.700 metros cuadrados de sala de venta total”, destaca Xbrein.

Las ópticas se expanden

“El mercado de ópticas en la Región Metropolitana ha mostrado una expansión sostenida en los últimos años, impulsada por una mayor preocupación por la salud visual, el aumento del trabajo frente a pantallas y también por estrategias de cobertura territorial de las grandes cadenas”, explica Claudia Sepúlveda de GPS Property.

Xbrein precisa que en los últimos cinco años, desde el 2021 al 2026, el mercado ha experimentado una expansión de 49%. Rotter & Krauss, de hecho, es la óptica con mayor cantidad de aperturas en este periodo, con 15 nuevas locaciones en el país. Ben & Frank figura como la óptica “nueva” con mayor cantidad de aperturas recientes entre 2021 y 2026, con 14 ubicaciones a lo largo del país durante este periodo.

Las comunas de la Región Metropolitana con mayor cantidad de apertura de ópticas en los últimos cinco años corresponden a Las Condes, Santiago y Maipú.

“Hoy vemos un mercado mucho más competitivo y descentralizado, donde las ópticas no sólo buscan presencia en malls o ejes premium, sino también acercarse a comunas residenciales y sectores emergentes con alto flujo peatonal”, dijo Sepúlveda.

En esta línea, se observa que a nivel nacional el 44,5% de las ópticas se encuentra en formato stand alone, un 17,9% en malls, y un 17,8% en galerías comerciales. Existen otros formatos como power centers y edificios, que abarcan el 20% del mercado, según los datos de Xbrein. En la Región Metropolitana la proporción es similar, pero los malls tienen mayor peso que en regiones, llegando a 23%.