“Es lo menos importante”: Manuel Pellegrini aborda su futuro tras la eliminación del Betis en la Europa League

Manuel Pellegrini todavía lamenta la eliminación del Betis en la Europa League. El jueves pasado cayó por 4-2 ante Braga (iban ganando 2-0) y se despidió del certamen continental. Además, en LaLiga no ganan desde el 15 de febrero. Se encuentran en el quinto puesto de la máxima competición de España.

Este martes enfrentan al Girona como visitantes. En la antesala del encuentro, el técnico abordó su futuro en la institución. “Es lo menos importante”, señaló de entrada.

“Tengo contrato y no creo que el club vaya a cambiar su manera de pensar por un partido puntual. No puedo hablar por otras personas, pero aseguro que mi situación personal es mi menor preocupación. Lo que me preocupa es que ganemos con el Betis, no mi contrato personal”, añadió. El vínculo de Pellegrini con el cuadro andaluz se extiende hasta 2027.

El Betis de Pellegrini enfrenta al Girona.

En esa línea, el entrenador priorizó los objetivos cercanos. “Tenemos que terminar la temporada. Si terminamos clasificados en quinto lugar, ya veremos para qué competición, para mí será una buena temporada una vez más, porque habremos clasificado seis años seguidos. Que sea una buena temporada no quita la amargura de no haber pasado a semifinales de la Europa League; eso será una herida difícil de cicatrizar, pero pudimos tenerla porque llegamos a esa instancia”, dijo.

El DT profundizó en la caída ante Braga. “Es cierto que tuvimos una derrota muy fea y así lo aceptamos, pero en cuartos de final de la Europa League, que no se había llegado nunca antes. Una cosa no puede destrozar toda la otra. Es un punto grave, porque no nos permitió seguir en nuestro campo, un partido que teníamos asegurado, es una cosa. La otra es que creer que está todo malo, conmigo no lo van a encontrar nunca”, remarcó.

“No creo que el camino de un técnico sea hacer autocrítica pública sobre los jugadores o sobre sí mismo. Reitero que han sido derrotas muy dolorosas, tanto en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid como el otro día, donde dolió más por ir ganando 2-0. Estas derrotas nos duelen al cuerpo técnico y a los jugadores tanto como a la hinchada”, agregó. “Fue un varapalo muy grande pero hay que tener la valentía para superarlo lo antes posible y tener la humildad para superar las victorias, porque uno viene de dos o tres victorias y cree que va a seguir ganando y va perdiendo funcionamiento”, sumó el DT.

El estratega también se refirió a las sensaciones en el equipo. “Ellos valoran haber llegado a esta instancia y jugar competiciones europeas seis años seguidos. Como técnico no puedo vivir del pasado. Mi exigencia personal y la del equipo es clasificar a Europa este año. Una vez termine la temporada podremos hacer una autocrítica sobre qué se pudo mejorar y si la campaña fue buena o mala”, apuntó.

El Ingeniero enfatizó en el duelo de este martes. “Espero un partido difícil como todos los de LaLiga. Juegan en casa y han venido mejorando, con un temporada medio dubitativa, pero han ido retomando su juego. Tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar”, dijo.